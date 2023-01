Après l’APD, la tête du Comité R est mise sur la sellette

Le président du Comité R Serge Lipszyc ainsi que ses deux adjoints semblent sur la sellette si on en croit une note confidentielle des services juridiques de la Chambre qu’a pu lire l’agence BELGA et dont l’objet vise une "procédure éventuelle de révocation" des membres du comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R), l’organe de surveillance de la Sûreté de l’État et du service de renseignement de l’armée (SGRS).