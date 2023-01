Jean-Marc Nollet à propos des narcotrafiquants d’Anvers: "Si c’était Charleroi, on ne manquerait pas de taper dessus"

Interrogé dans "LN Matin", l’émission matinale de la chaîne d’informations LN24, Jean-Marc Nollet souhaite que la Belgique mette (enfin) les moyens pour frapper les trafiquants au portefeuille.

La mafia de la drogue s’infiltre au port d’Anvers par des offres d’emploi

Comme pour les affaires de corruption qui touchent le Parlement européen, le trafic de drogues relève "aussi de la criminalité financière sévère", estime le coprésident d’Ecolo. "Ce sont des dossiers qui sont hyper techniques, qui nécessitent des magistrats typiquement formés et capables d’entrer dans la complexité des chiffres."

Relancé sur la guerre que se font les différents cartels dans les rues d’Anvers, Jean-Marc Nollet n’est pas tendre envers les autorités locales. S’il n’évoque pas encore un « narco-État », l’écologiste reconnaît qu’on "ne peut pas être satisfait de la situation": "On peut se demander ce que fait le bourgmestre (Bart De Wever, NDLR) en la matière. Si c’était arrivé à Charleroi, on ne manquerait pas de taper dessus. Bart De Wever lui-même ne s’en priverait pas, que ce soit à Charleroi ou à Bruxelles d’ailleurs. Ici, à Anvers, on a l’impression qu’il fait des diversions, qui parle de plein d’autres choses, mais qu’il ne s’occupe pas de ce dossier-là."

En 2022, le port d’Anvers a annoncé avoir réalisé un bilan record de saisies de cocaïne. Au total, une centaine de tonnes de coke a été récupérée par les autorités.

"Jamais partenaires"

Également interrogé sur la dernière sortie de Bart De Wever, qui souhaiter imposer l’autonomie de la Flandre « de manière extralégale », Jean-Marc Nollet s’est montré très clair: "C’est très dangereux."

Pour l’homme fort d’Ecolo, ce genre de propos, "que l’on rencontre de plus en plus chez les conservateurs", va "au-delà de la légalité": "Bart De Wever dit : « Je ne respecterai plus la constitution. » C’est la fin de l’Etat de droit."

Jean-Marc Nollet l’assure: "Nous ne serons jamais partenaires de l’illégalité." Et donc, pas de la N-VA.