Après un début de match équilibré, les Pays-Bas se créent un pc mais manquent de précision dans l’exécution. Bien dans la rencontre, les Oranje en obtiennent un nouveau quelques secondes plus tard. Cette fois-ci, Jip Janssen met les siens aux commandes d’un tir puissant, ne laissant aucune chance à Vanasch. Les Red Lions tentent ensuite de se rapprocher timidement du but néerlandais, sans succès et sont menés à l’entame du deuxième quart.

Le gardien des Lions sauve à nouveau les siens en début de deuxième quart, provoquant le réveil de nos compatriotes puisque dans la foulée Denayer remet les deux équipes à égalité avant que le but ne soit annulé pour une faute préalable de Dockier. Une déception de courte durée puisque la Belgique hérite de son premier pc dans la foulée après… le premier tir cadré belge, œuvre de Tom Boon. Ce même Boon est à la réception du penalty corner pour remettre les deux équipes à égalité et redonner espoir aux Red Lions.

En début de troisième quart, Vanasch sauve à nouveau les siens après un face-à-face remporté contre Van Damme. Quelques minutes plus tard, Dohmen est proche de donner l’avance aux Lions mais il bute sur un défenseur néerlandais. Malheureusement pour les Belges, le pays voisin hérite d’un nouveau pc dans la foulée. Une nouvelle fois, Janssen se trouve au bon endroit pour redonner l’avance àl’Oranje. Un but qui ne démoralise pourtant pas les Belges puisque Denayer se crée deux grosses occasions quelques instants plus tard avant que Boon ne bute sur le portier néerlandais à la suite d’un pc. Une persévérance finalement récompensée puisque De Kerpel remet les deux équipes à égalité peu avant la fin du troisième quart.

Dans le quatrième quart, les Red Lions prennent légèrement l’avantage aux points. Si van Aubel hérite d’un stroke, l’envoi de Tom Boon est repoussé par Blaak auteur d’un gros arrêt. Mais malgré leur domination, les Belges n’arrivent pas à faire la différence dans les dernières minutes. La rencontre devait se décider aux shoot-outs.

Dans cet exercice, les Belges sont redoutables et l’ont une nouvelle fois montré. Avec un grand Vanasch et un quasi sans faute (seul Cosyns a raté), les Red Lions sont venus à bout de solides néerlandais et accèdent à une nouvelle finale de grand tournoi !