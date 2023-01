Bruxelles: 35 conducteurs verbalisés pour conduite sous influence de l'alcool

L'action a eu lieu à trois endroits différents de la capitale et presque mille conducteurs ont été contrôlés. "Les résultats sont interpellants", a communiqué la police. "Seize personnes se sont vu imposer une interdiction de conduire pour une durée de trois heures et 15 autres se sont vu imposer une interdiction de conduire pour une durée de six heures. De plus, quatre personnes se sont vu retirer leur permis de conduire pour une période d'au moins 15 jours en raison d'un taux d'alcool trop élevé."