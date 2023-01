Procès des attentats de Bruxelles: Ali El Haddad Asufi a aidé Ibrahim El Bakraoui lors de ses tentatives de départ en Syrie

En juin 2015, Ali El Haddad Asufi, un Belgo-Marocain, conduit Ibrahim El Bakraoui, avec lequel il est ami depuis leur rencontre sur les bancs de l'école, à l'aéroport de Schipol aux Pays-Bas. Le futur kamikaze de Zaventem embarque alors dans un vol en direction de la Turquie, avec pour objectif d'ensuite rejoindre la Syrie. Quelques jours plus tard, Ibrahim El Bakraoui contacte son ami sur Facebook depuis la Turquie, où il est détenu dans une ville frontalière connue pour être un point de passage vers la Syrie. Il demande à Ali El Haddad Asufi de le mettre en contact avec son frère, Khalid El Bakraoui, et lui transmet un numéro turc. Les deux compères échangeront sur Facebook et par téléphone jusqu'au 14 juillet, jour de l'expulsion d'Ibrahim El Bakraoui de Turquie vers la Belgique.

Trois jours après son retour en Belgique, Ibrahim El Bakraoui, qui se présente désormais sous l'alias de Soufiane El Hajjam, se rend avec Ali El Haddad Asufi dans une agence de voyage afin de réserver un aller-retour pour Athènes pour ce dernier et un aller simple pour le futur kamikaze. Les deux hommes décollent de Paris le 18 juillet, cela afin qu'Ibrahim ne soit pas arrêté à l'aéroport en Belgique. Il ne respectait en effet plus ses conditions de libération de prison. Les deux hommes passent une nuit dans un hôtel à Athènes. Ali El Haddad Asufi revient le lendemain, après avoir prolongé la location de la chambre d'hôtel pour une nuit, pour une seule personne.

Le 20 juillet, un billet d'avion Athènes-Venise est réservé dans une agence de voyage en même temps qu'une croisière et un visa pour la Turquie au nom de l'alias d'Ibrahim El Bakraoui. Celui-ci sera toutefois arrêté par la police grecque - possiblement parce qu'il voyage avec des faux papiers - avant de pouvoir prendre son vol. Il ne pourra donc jamais embarquer sur cette croisière ni débarquer lors de l'escale en Turquie comme il l'avait prévu, selon les enquêteurs.

Lors de la perquisition du domicile d'Ali El Haddad Asufi, les enquêteurs ont retrouvé une pochette au nom de l'agence de voyage auprès de laquelle avaient été acheté les vols et la croisière. L'intéressé a néanmoins toujours nié avoir été celui qui avait effectué l'achat et affirmé que cette pochette se trouvait parmi les déchets qu'il avait évacués d'une voiture de location utilisée pour se rendre au Maroc durant l'été 2015. Les éléments de l'enquête tendent à prouver que c'est effectivement Khalid El Bakraoui qui était à l'origine de la réservation.

"On peut constater que M. Ali El Haddad Asufi a apporté un appui dans les tentatives de départ d'Ibrahim El Bakraoui. Il l'a véhiculé, a voyagé avec lui et l'a aidé à entrer en contact avec son frère", a résumé la juge d'instruction Berta Bernardo Mendez.