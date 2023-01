Procès des attentats à Bruxelles - Le rôle d'Ali El Haddad Asufi passé au crible

Ali El Haddad Asufi est l'un de ceux à avoir été le plus souvent interrogé: une douzaine de fois dans le dossier des attentats à Bruxelles et vingt en comptant les auditions dans l'enquête sur les attaques à Paris du 13 novembre 2015, a glissé la juge d'instruction Bernardo Mendez en préambule de la présentation.

Après une introduction retraçant l'enfance du Belgo-Marocain, sa scolarité, durant laquelle il fait la connaissance de Smail Farisi et d'Ibrahim El Bakraoui, et le début de sa vie professionnelle en tant qu'employé d'une entreprise de catering à l'aéroport de Zaventem, les enquêteurs sont revenus sur sa relation avec le futur kamikaze de l'aéroport. Et notamment sur la manière dont l'accusé avait perçu sa radicalisation.

Une perception qui évoluera avec le temps et les auditions, a fait remarquer la juge d'instruction. D'un Ibrahim El Bakraoui dépeint comme radicalisé, épousant la philosophie de l'organisation terroriste État islamique et voulant se rendre en Syrie, Ali El Haddas Asufi passe à une description du terroriste comme étant moins radical. Ce dernier ne voulait pas aller en Syrie mais juste se cacher, car il risquait de retourner en prison pour non-respect des conditions de sa libération conditionnelle. Dans ses dernières auditions, l'accusé dit même de son ami d'enfance que son comportement n'a pas du tout changé et qu'il est même plus mature.

Ali El Haddad Asufi était un "homme de confiance d'Ibrahim El Bakraoui", selon les conclusions des enquêteurs. Il connaissait en effet ses différentes planques, était au courant de sa radicalisation, est resté en contact avec lui et savait que le futur kamikaze louait des logements sous des fausses identités.

L'intéressé est apparu dans le radar des enquêteurs pour la première fois après que son GSM eut borné près de l'aéroport de Zaventem le jour des attentats. Ce qui n'est pas anormal vu son emploi pour une société aéroportuaire. Son numéro était cependant déjà connu de la cellule antiterroriste de la police judiciaire fédérale de Bruxelles car il était en contact avec plusieurs protagonistes du dossier des attentats de Paris, mais aussi avec Ibrahim El Bakraoui, qui s'est fait exploser le 22 mars.

Ali El Haddad Asufi a d'abord été arrêté et interrogé le 24 mars 2016 mais a été relâché le lendemain parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments contre lui. Au cours de l'enquête, d'autres informations ont fait surface, suggérant que l'accusé pourrait être lié à la cellule terroriste. Il a donc été arrêté une nouvelle fois le 9 juin, deux mois et demi plus tard, et inculpé de participation à une organisation terroriste, assassinats dans un contexte terroriste et tentative d'assassinats dans un contexte terroriste.

Les enquêteurs ont dressé plusieurs liens potentiels entre l'homme et la cellule terroriste. Un message audio notamment, découvert sur le PC retrouvé dans un sac poubelle rue Max Roos, à Schaerbeek, près de l'appartement "conspiratif". Le kamikaze Najim Laachraoui y déclare qu'"un frère" lui a signalé que des "vols américains, russes et israéliens" étaient prévus à l'aéroport de Zaventem le 22 mars en matinée. Pour les enquêteurs, ce "frère" pourrait être Ali El Haddad Asufi, ce qu'il conteste.

Smail Farisi, l'un des accusés qui comparait libre, et également ami d'enfance d'Ali El Haddad Asufi, a en outre déclaré que ce dernier avait servi d'intermédiaire pour sous-louer la planque de l'avenue des Casernes à Etterbeek à Ibrahim El Bakraoui. Les images de surveillance du bâtiment ont, de plus, montré qu'Ali El Haddad Asufi y était venu 16 fois, notamment pour livrer des achats et de la nourriture.

Les enquêteurs soupçonnent par ailleurs que l'accusé avait précédemment, à l'été 2015, aidé Ibrahim El Bakraoui dans ses deux tentatives de se rendre en Syrie.

Les noms de ces deux hommes apparaissent encore lorsqu'il est question d'une note sur laquelle sont écrites le nom de deux armes de poing et qui a été retrouvée dans la voiture d'Ali El Haddad Asufi. Les enquêteurs l'ont trouvée derrière le pare-soleil du côté conducteur avec un certificat médical daté du 18 janvier 2016 au nom de l'accusé et un récépissé d'envoi indiquant que ce certificat avait été faxé à son employeur le lendemain. Au dos de ce document figuraient, donc, les noms de deux armes qu'on retrouve dans le dossier: "Remington 1911 cal 45" et "CZ Zastava 7.65". Ces mots ont été écrits par Ibrahim El Bakraoui, selon un graphologue. Interrogé à ce propos, Ali El Haddad Asufi a déclaré "ne pas comprendre comment il est arrivé là et pourquoi Ibrahim El Bakraoui aurait écrit ces noms d'armes. Cela l'accable", a commenté la juge d'instruction Berta Bernardo Mendez.

Les enquêteurs ont ensuite évoqué deux clés USB saisies lors de perquisition au domicile de l'intéressé. L'une d'entre elles contenait 196 "anasheeds" (chants religieux, NDLR), dont l'un était utilisé par l'organisation terroriste État Islamique (EI) pour ses vidéos de propagande tandis qu'un autre prônait le djihad armé.

La seconde contenait plusieurs fichiers effacés, parmi lesquels 461 photos d'armes à feu venant d'un catalogue en ligne, des fausses fiches de paye au nom d'alias utilisés par les membres de la cellule pour la location des appartements, de la propagande de l'EI en français ou encore des reportages télévisés sur les attentats à Paris. Six fichiers audios actifs, dont cinq apparaissaient déjà sur le PC retrouvé rue Max Roos, se trouvaient également sur la clé. Le sixième, intitulé "Abou Souleyman pour les frères", est une diatribe d'Ibrahim El Bakraoui dans lequel il évoque le djihad armé et invite ses "frères" à le rejoindre au paradis en attaquant des cibles en Europe.

Interrogé sur l'objet, retrouvé dans la poche d'une de ses vestes, Ali El Haddad Asufi expliquera qu'il a reçu, dans sa boite aux lettres, une enveloppe présentant l'inscription "Pour maman BIMS" (BIMS étant le surnom d'Ibrahim El Bakraoui, NDLR), entre le 15 et le 20 avril 2016. L'accusé a aussi confié aux policiers qu'il n'avait aucune idée de la manière dont la clé USB avait fini dans sa boite aux lettres mais que les cousins d'Ibrahim El Bakraoui connaissaient son adresse.

Concernant la rue Max Roos, dans ses premières auditions, Ali El Haddad Asufi a prétendu ne pas avoir connaissance de l'existence de l'appartement et n'y être jamais allé. Version qu'il modifiera une première fois après qu'un gobelet portant son ADN soit retrouvé dans le logement. Il admettra donc y être allé une fois, avant le 15 mars. L'enquête de téléphonie pousse toutefois les enquêteurs à soupçonner qu'il aurait pu s'y trouver le 21 mars, la veille des attentats, et récupérer, à cette occasion, la clé USB qu'il dit avoir trouvé dans sa boite aux lettres.

Après la diffusion d'une reconstitution ressemblant plus a une audition filmée, la juge d'instruction Berta Bernardo Mendez a souligné les changements de version entre les interrogatoires d'Ali El Haddad Asufi. La modération, au fil des auditions, de ses propos sur la radicalisation d'Ibrahim El Bakraoui, notamment, mais aussi le nombre de fois où avait vu ce dernier dans les années précédant les attentats. Il a également modifié ses déclarations sur ses relations avec Khalid El Bakraoui ainsi que sur ses visites à la rue Max Roos.

La présentation du rôle des différents accusés se poursuivra lundi avec Smail Farisi et le kamikaze Ibrahim El Bakraoui.