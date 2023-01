Infections au streptocoque A : la Wallonie se veut rassurante

“D’après les données du Centre national de référence, 28 personnes, en moyenne, sont mortes d’une infection invasive au streptocoque du groupe A (iSGA) entre 2017 et 2019. En 2022, un total de 33 décès a été signalé”, signale Sciensano, l’Institut de santé publique, dans un récent rapport.

De même, 751 cas d’iSGA ont été constatés en Belgique en 2022 contre 498 infections annuelles en moyenne pour la période allant de 2017 à 20192. Ce qui représente une hausse de 150 %.

Clairement plus virulent que les années précédentes en raison de la fin du confinement, d’une immunité globale plus fragile et de la fin du respect des gestes barrières, le “streptocoque pyogène” – qui est l’autre nom de cette bactérie – épargne moins les enfants mais aussi les personnes âgées de 65 ans et plus. Parmi les 33 décès signalés en Belgique l’an dernier, 64 % concernaient ainsi des seniors contre une moyenne de 53 % pour la période pré-Covid (2017-2019).

“À l’époque, la situation méritait toute notre attention tant l’Europe était frappée durement par la recrudescence des cas de streptocoques du groupe A. Mais aujourd’hui, la situation a bien changé”, tempère l’Agence wallonne pour une vie de qualité. “Depuis quelque temps, les chiffres redescendent. Décembre a été un mois compliqué mais le pic est passé. ”

“Des réunions entre les différentes entités du pays ont lieu pour adapter les recommandations, poursuit l’AVIQ. Récemment, une circulaire a d’ailleurs été envoyée aux professionnels du secteur, à savoir les médecins généralistes et l’ONE, pour les inviter à rester vigilants. Mais tout est sous contrôle. Il n’y a pas de raison de paniquer. ”

Le streptocoque A, c’est quoi et comment ça se propage ?

Le streptocoque du groupe A est une bactérie. Elle se présente sous plusieurs formes : angine streptococcique, infection cutanée… Celle-ci peut provoquer la scarlatine. La bactérie se situe dans la peau, la gorge et les voies respiratoires.

Les streptocoques A se transmettent entre humains. De quelle manière ? Lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Des plaies cutanées infectées peuvent également transmettre la bactérie si elles entrent en contact avec d’autres personnes.