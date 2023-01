Sur les sites factices qui imitent ceux des banques classiques, la personne est invitée à donner ses coordonnées bancaires et son code secret, qu'il donne en réalité à des cybercriminels.

Les banques et le Centre pour la Cybersécurité Belgique s'efforcent d'éliminer le plus rapidement possible des moteurs de recherche les références à des numéros de téléphone ou sites web frauduleux. Mais très vite, de nouveaux numéros de téléphone ou sites web frauduleux peuvent avoir pris la relève, explique Febelfin.

La fédération recommande aux internautes de ne pas passer par un moteur de recherche pour trouver le site de sa banque et de ne jamais cliquer sur un lien pour entrer sur le site web de sa banque. Il est plutôt recommandé d'introduire l'adresse du site de la banque dans le navigateur, ou de l'ajouter à ses favoris.