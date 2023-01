Une pièce en or de 12,5 euros pour les 50 ans de Mathilde

Chaque année, la Monnaie Royale de Belgique émet une pièce de 12,5 euros en or pur. Ces quatre prochaines années, ces pièces feront toutes référence à la royauté. La Monnaie royale et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem souhaitent, par cette initiative, remercier la Reine pour son soutien inconditionnel au pays, à ses habitants et aux nombreux projets sociaux qu'elle a encouragés ces dernières années.

Pour la première fois, les portraits de la reine Mathilde et de son époux Philippe figurent sur une même pièce commémorative. ©BELGA

Dans une interview donnée à l'occasion de ses 50 ans, Mathilde, logopède de formation, a plaidé pour augmenter les investissements dans la prévention de la santé mentale. Entre juillet et décembre 2022, la Reine a entrepris une tournée à pied ou à vélo dans les dix provinces du pays et en Région bruxelloise avec des personnes et des organisations engagées dans des projets autour du bien-être mental, rappelle la Monnaie royale.

Un timbre-poste a également été émis dans le cadre de cet anniversaire.