Un car transportant un groupe d'enfants belges impliqué dans un accident en Allemagne: "Ça aurait pu se terminer bien plus mal"

Le bus voyageait avec deux autres cars sur une route qui se rétrécissait. Le premier véhicule est passé, mais le second bus aurait heurté un poteau de signalisation. Le troisième bus se serait, quant à lui, retrouvé dans l'embouteillage.

Le conducteur a été emmené à l'hôpital légèrement blessé après la collision. Parmi les élèves et les accompagnateurs, personne n'a été blessé. Les enfants recevront une assistance psychologique si nécessaire et se verront offrir de la nourriture et des boissons.

Un autre car est en route pour les ramener chez eux.

L'association qui organise des classes de plein air pour l'enseignement catholique, VOK, avait fait appel à la société de voyage Intersoc pour organiser le transfert des élèves. La police mène une enquête pour établir les circonstances exactes de l'accident.

Le bourgmestre de Liedekerke, Steven Van Linthout (CD&V), a déclaré que la direction avait informé les parents concernés par différents canaux. "Il est très rassurant que personne n'ait été blessé", a-t-il déclaré mercredi. "Ça aurait pu se terminer bien plus mal."