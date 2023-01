Corruption au Parlement européen: l’épouse et la fille de Panzeri ne seront pas extradées vers la Belgique

Pier Antonio Panzeri est sous mandat d’arrêt depuis son arrestation, le 9 décembre. Il est inculpé de faits de participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeant, de blanchiment d’argent et de corruption publique active et passive.

Selon l’enquête dirigée par le parquet fédéral, le Qatar et le Maroc auraient tenté d’influencer les décisions et les résolutions du parlement européen par l’intermédiaire de l’ancien eurodéputé et de son association à but non lucratif Fight Impunity.

Les enquêteurs soupçonnent l’épouse et la fille de Pier Antonio Panzeri d’avoir eu connaissance de ses activités illégales et d’y être elles-mêmes impliquées. Toutes deux ont été interpellées en décembre et assignées à résidence. Dans un premier temps, le tribunal compétent de la ville de Brescia avait acté leur extradition vers la Belgique, mais elles avaient interjeté appel.

Plusieurs autres personnes sont aussi soupçonnées dans cette enquête: Francesco Giorgi, collaborateur de Panzeri, Eva Kaili, désormais ex-vice présidente du Parlement européen et compagne de Giorgi, Nicolo Figa-Talamanca, un lobbyiste bruxellois, mais aussi le père d’Eva Kaili et le syndicaliste Luca Visentini. Ces deux derniers ont cependant été libérés tandis que les autres sont toujours sous mandat d’arrêt.