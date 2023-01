54 Belges ont escroqué la plateforme de paiement électronique Paypal de plus de 12 millions d’euros

Une fraude au remboursement pour un montant total de près de 12,5 millions d’euros a été organisée entre mars 2018 et juin 2020. Au total, 57 suspects ont été identifiés dont 13 ont été inculpés par un juge d’instruction.

"Cette fraude consiste à faire des achats en ligne ou des virements bancaires puis à annuler ceux-ci, tout en bénéficiant gratuitement soit des biens achetés, soit des virements réalisés", précise la porte-parole du ministère public liégeois.

Les enquêteurs ont pu déterminer qu’une large part de la somme détournée avait été blanchie via des investissements immobiliers, des mouvements bancaires entre des suspects et l’utilisation d’argent sous forme de cash. La police a également réussi à établir des liens directs ou indirects entre tous les suspects sur base d’informations telles que l’adresse du domicile, l’adresse IP, et un modus operandi identique.