Procès des attentats à Bruxelles: les détonateurs trouvés à Forest pas compatibles avec les bombes de Zaventem et Maelbeek

Le Sedee avait été appelé après la perquisition de l'appartement situé au premier étage de la rue du Dries et la fusillade qui y avait alors éclaté avec la police. Mohamed Belkaid y avait perdu la vie, permettant aux accusés Salah Abdeslam et Sofien Ayari de s'échapper. Les enquêteurs avaient ensuite retrouvé des détonateurs et des feux d'artifice dans ce logement.

La présidente Laurence Massart a demandé au Sedee un devoir d'enquête supplémentaire, à savoir une comparaison entre les détonateurs retrouvés rue du Dries et ceux de la rue Max Roos, à Schaerbeek, qui abritait une autre planque des terroristes.

L'expert du service de déminage de l'armée a expliqué mardi que les bombes utilisées à Zaventem et Maelbeek n'ont pas été déclenchées avec les détonateurs trouvés à Forest, mais plutôt avec un inflammateur.

"Un inflammateur crée une étincelle dans le TATP tandis qu'un détonateur fait d'abord exploser un explosif primaire, puis un explosif secondaire, militaire", a-t-il détaillé. Un détonateur peut également servir à des explosifs militaires, au contraire d'un inflammateur, a-t-il précisé.

Les feux d'artifice qui ont été découverts rue du Dries - une batterie avec dix tubes contenant un total de 88 grammes de poudre et un ensemble de 13 roquettes contenant 184 grammes de poudre - peuvent être facilement et simplement achetés dans le commerce, a encore indiqué l'expert du Sedee.

Selon lui, leur poudre est très sensible aux chocs, aux frottements ou à la chaleur. En théorie, elle pourrait être utilisée, par exemple, comme élément d'un détonateur ou d'une charge explosive. Les feux d'artifice étaient toutefois toujours dans leur emballage scellé et n'avaient donc pas été manipulés, a conclu le témoin.