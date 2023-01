Police: plus de 1.600 aspirants inspecteurs embauchés en 2022

Pour faciliter le recrutement, la procédure de sélection a entre-temps été réformée, avec des délais plus courts. L'objectif étant de continuer à embaucher au moins 1.600 inspecteurs par an. La police fédérale devrait avoir 1.000 collaborateurs de plus en fin de législature, par rapport à son début. On est "en bonne voie", selon la ministre.