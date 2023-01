La mortalité des enfants de moins d'un an au plus bas depuis 20 ans

À titre de comparaison, au cours des 20 dernières années, 2009 et 2010 se distinguent comme les plus endeuillées en termes de mortalité infantile avec respectivement 1.111 et 1.112 décès foeto-infantiles.

Pour 2020, la diminution continue d'être observée "même si l'on tient compte de l'évolution du nombre de naissances", souligne Statbel. "Le taux de mortalité infantile s'élevait à 3,2 pour mille naissances vivantes en 2020, contre 4,8 pour mille en 2000."