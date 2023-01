Qui veut être le prochain Ducobu ?

Et d’ailleurs, pour ce film, on cherche le futur Ducobu et la future Léonie. Et si c’était votre fils/fille, frère/sœur, neveu/nièce qui obtenait un des deux rôles ? Mais pour que ce soit possible, il faut bien entendu commencer par inscrire les acteurs en herbe au casting organisé Cast Prod, qui demande que les prétendants aux rôles répondent à certains critères. Le futur Ducobu doit être corpulent, avoir entre 11 et 13, avoir de préférence des cheveux blonds ou châtains et être vif débrouillard et avoir une bonne répartie. Léonie, elle, doit avoir entre 10 et 12 ans, être de type caucasien et avoir de préférence des cheveux roux ou châtains. Le tournage devrait se dérouler en Belgique cet été.

Pour inscrire votre future star au casting, vous n’avez qu’à suivre ce lien : https://castprod.com/poste/casting-pour-les-roles-de-ducobu-et-leonie-dans-le-5eme-volet-des-aventures-de-leleve-ducobu-de-et-avec-elie-seymoun/