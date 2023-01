À la fin de la sélection, ils ne seront plus que 14 candidats. Ensuite, au fil de leur formation, ils pourront gagner des points, grâce à une application mobile, qui leur permettra d’obtenir peu à peu le parfait matériel de maçon. Et en bout de course, la récompense absolue: la signature d’un CDI au sein de l’entreprise.

Non, il ne s‘agit pas d’un nouveau concept de téléréalité. Mais bien de la nouvelle campagne de Thomas & Piron, leader dans le secteur de la construction en Wallonie, pour trouver une nouvelle main-d’œuvre à former afin de pouvoir compléter ses équipes au sein desquelles il y a pénurie. Une réalité que connaissent d’ailleurs bon nombre d’acteurs du secteur de la construction.

RÉGIONS | Namur : stagiaires, un « métier » en pénurie au Perron de l’Îlon

Les stagiaires ne se pressent plus trop aux portes du Perron de l’Îlon, où ils sont formés pour la restauration avec de grandes chances de trouver un boulot. Dans le secteur, les recrutements sont en chute libre.

RÉGIONS | Les frelons asiatiques font une percée assez violente en Brabant wallon

Les frelons asiatiques ont la réputation d’être peu dangereux pour l’homme, leurs piqûres étant moins douloureuses que celles des guêpes dont le dard est plus long. Il n’empêche, le frelon asiatique, brunâtre et légèrement plus petit que le traditionnel frelon, est présent en Wallonie depuis 2016. Il a envahi tout le centre du pays, avec une percée assez violente dans le Brabant wallon. Qui plus est, c’est une espèce nuisible qui menace directement les abeilles, ces dernières déjà mal en point par la faute des engrais chimiques.

La Région wallonne est préoccupée par la question et un suivi particulier a été mis en place quand un nid de frelons asiatiques est repéré. Cette procédure est gratuite, contrairement à l’intervention des pompiers.

SPORT | Laurent Moor, coach mental, l'assure : « Oui, le choc générationnel était évident chez les Diables rouges »

Y avait-il un souci mental chez les Diables rouges lors de la dernière Coupe du monde ? Le Waremmien Laurent Moor, coach mental, en perçoit des signes.

PORTRAIT | Olivier Vandecasteele, un amoureux de la culture perse

Né le 19 janvier 1981 à Tournai, Olivier Vandecasteele a passé le cap de ses 42 ans, jeudi, quelque part à Téhéran, dans une cellule de deux mètres sur trois, située au sous-sol d’un immeuble. Il est à l’isolement complet, dans un endroit inconnu des autorités belges. Il ne porte qu’un tee-shirt, alors que les températures passent en dessous de zéro degré ces jours-ci, dans la capitale iranienne.

RÉGIONS | Charleroi : le rond-point du Marsupilami va disparaître pour devenir un square

Une enveloppe de 16 millions€ provenant du Feder permettra de concrétiser sept projets sur le territoire de Charleroi Métropole. Le square Hiernaux est l’un d’eux.

RÉGIONS | Nivelles : les bosseurs et bosseuses des gilles de l’Apertintaille apprennent à mettre la main à la paille

Après les auditions de batterie le week-end dernier dans les locaux des différentes sociétés de gilles et de fantaisie, les Aclots ont sans doute déjà en tête quelques airs de carnaval. Mais ceux qui sont passés devant la Brasserie de la Collégiale et ont jeté un œil à l’intérieur à travers la vitrine, mercredi soir, se sont sans doute demandé s’ils n’avaient pas raté quelques épisodes de soumonces…

Les gilles de l’Apertintaille organisaient en effet dans leur local une formation pratique, dispensée par des membres expérimentés, afin d’apprendre les techniques de bossage des gilles.

TV | Mathilde: 50 ans en toute simplicité

Cinquante ans, c’est un cap dans une vie. Alors que la Monarchie avait fêté les 18 ans de la princesse Élisabeth avec un certain faste, l’anniversaire de la reine Mathilde sera célébré en toute discrétion en famille, comme elle l’a voulu. Seule dérogation à cette règle: elle a accepté d’un peu se dévoiler dans une interview accordée aux deux chaînes privées du pays. Du côté francophone, c’est Alix Battard qui a mené cet entretien pour RTL TVI.

SPORT | Phil Lowe, l'attaché de presse de Remco Evenepoel : “Après le Mondial, j'avais peur d'ouvrir ma boîte mails…”

Pendant toute la saison 2023, nous vous ferons découvrir le champion du monde Remco Evenepoel à travers les yeux de dix témoins qui ont participé à dessiner chacun des rayons de l'arc-en-ciel. Attaché de presse de la formation Soudal Quick-Step, Phil Lowe est l'un des hommes de confiance de Remco Evenepoel au sein du Wolfpack.

SPORT | Andy Murray au troisième tour de l'Australian Open après un nouvel exploit: "Par respect pour mon sport”

Quelle est la phrase souvent entendue du côté de Melbourne depuis le début de la quinzaine ? Elle est assez simple : “Cela ne sert à rien de faire une série sur Netflix pour attirer des fans, faites-les regarder les matchs d’Andy Murray” Alors qu’on le croyait perdu pour le tennis il y a quelques années suite à une opération où on lui a placé une hanche en titane dans le corps, l’Écossais prouve depuis le début de l’Australian Open qu’il n’a rien perdu, à 35 ans, de son amour du tennis et de sa motivation.

