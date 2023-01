Besoin d’un coup de pouce pour votre projet solidaire ?

Qui peut participer ?

Les projets doivent être introduits: – par des collectifs de citoyens impliquant au moins un jeune de moins de 26 ans regroupés en associations de fait. – des associations ou des organisations travaillant au niveau local et/ou régional (collectifs de citoyens, maison de jeunes, maison de repos, service d’aide aux personnes handicapées, services d’aide à la jeunesse…) – des écoles primaires, secondaires, de l’enseignement supérieur et/ou universitaire.

Quels types de projets ?

Il n’y a pas de "petit projet" ! Ne vous censurez pas ! Il s’agit de repenser et de valoriser la solidarité au sein de la société au travers de projets concrets.

Critères de sélection ici: www.generations-solidaires.be

Pourquoi participer ?

Il s’agit de valoriser des projets solidaires et d’alimenter notre répertoire d’initiatives inspirantes afin d’en inspirer d’autres. Les 650 initiatives solidaires déjà en ligne sur notre site permettent de puiser des bonnes idées et d’adapter les projets à la réalité locale de chacun.

Pourquoi est-ce d’actualité ? Il s’agit de repenser et de valoriser la solidarité au sein des familles, des villages, des villes pour éviter l’isolement, et l’aggravation de la précarité sociale et économique.

Soutien renouvelé aussi aux écoles

Pour cette 7e édition, Générations solidaires propose aux classes de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur de mettre en valeur et/ou de mettre sur pied un projet solidaire (déjà existant ou pas). Celui-ci donnera de la visibilité à la solidarité dans votre école et pourra inspirer d’autres établissements.

Ce projet sera imaginé et mis en œuvre par les élèves, au sein de l’école et, si possible, ouvert sur le quartier/la ville/la région. Les projets solidaires en cours sont bien entendu les bienvenus ! Toutes les infos ici: www.generations-solidaires.be/ecoles

Écoles: des animations gratuites

Les écoles qui le souhaitent peuvent disposer d’une aide pour construire leur projet ou le consolider. Nous vous proposons des animations en classe gratuites permettant de lancer la dynamique ou, éventuellement, une rencontre par visio conférence.

Plus d’infos ?

Deux séances d’information en ligne pour les associations et les écoles où vous pourrez poser toutes vos questions sont prévues en distanciel: le 26 janvier à 14h et le 8 février à 15h. Les projets devront être rentrés avant le 9 mars 2023.

Visibilité et prix financiers

En mai, un jury indépendant mis en place par la Fondation Roi Baudouin sélectionnera 10 projets portés par des associations et 5 écoles. Une seconde sélection permettra de décerner les prix (lire ci-contre).

Quand rentrer son dossier ?

Les dossiers doivent être déposés entre le 10 janvier et le 9 mars 2023 en remplissant un formulaire en ligne. La remise des prix aura lieu le 29 juin à Namur.

Quels prix ?

– Le prix Générations solidaires: 10 000 euros

– Le prix Coup de cœur: 5 000 euros

– Le prix Coup de pouce: 5 000 euros

– Des prix spéciaux de 500 euros pour chacune des 5 écoles lauréates.

Nos partenaires

Notre opération de solidarité est soutenue par la Fondation Roi Baudouin, la coopérative Cera, Partenamut Le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Fédération Wallonie, le Parlement wallon, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Luxembourg, la Province de Hainaut, la Province de Namur, la Province de Brabant wallon.

Des animations gratuites pour les écoles

Les écoles qui le souhaitent peuvent disposer d’une aide pour construire leur projet ou le consolider. Nous vous proposons des animations en classe gratuites permettant de lancer la dynamique ou, éventuellement, une rencontre par visio conférence.