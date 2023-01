Travail illégal et violations sociales sur des chantiers Proximus en Belgique

"Nous avons inspecté 12 chantiers de construction simultanément. Nous avons constaté que 17 sous-traitants, 60 travailleurs, sept travailleurs indépendants et un stagiaire étaient actifs sur ces chantiers et nous avons détecté des violations sociales dans plus de la moitié des cas", déclare Eddy Van Herreweghe, directeur du dumping social et des réseaux de fraude à l'Inspection de l'ONSS, à nos confrères.

"Nous n'excluons pas que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg", ajoute Eddy Van Herreweghe.

Proximus a réagi avec surprise aux conclusions de l'inspection sociale, affirmant qu'elle n'en avait pas connaissance.