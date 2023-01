Prix de l’énergie en baisse : faut-il diminuer son acompte auprès de son fournisseur ? Prudence…

”Si vous avez un contrat variable revu tous les mois, vous ressentirez plus vite les effets d’une baisse de prix. Mais si votre contrat est revu trimestriellement, votre prix actuel a été calculé sur les trois mois précédents et le prix bas enregistré ici en janvier n’aura un impact que plus tard. Si la tendance reste la même évidemment…”, rappelle Julie Frère de Test-Achats.

Revoir son acompte à la baisse maintenant et oublier de faire le chemin inverse si les prix remontent c’est évidemment risquer une facture de régularisation salée. Il faut donc se montrer prudent en modifiant son acompte.

”Le mieux est d’utiliser régulièrement les comparateurs de prix en ligne, de rentrer sa consommation, et d’avoir ainsi une idée du montant final attendu. On peut évaluer ainsi si le montant de l’acompte semble justifié et éventuellement revoir par la même occasion si son fournisseur actuel propose toujours le tarif le plus intéressant”, estime la porte-parole de l’association de défense des consommateurs.

Encore de la volatilité et des inconnues

Du côté de la Commission wallonne pour l’énergie (CWAPE), le régulateur du secteur, le mot d’ordre est également à la prudence. “Sans connaître le profil exact du consommateur et sans savoir s’il avait bien auparavant augmenté son acompte lorsque les prix grimpaient, je ne recommanderais pas de revoir son acompte à la baisse”, explique Anne-Elisabeth Sprimont, de la cellule socio-économique de la CWAPE.

”La volatilité et les écarts de prix qu’on remarque encore au jour le jour restent importants. Pour le gaz, on reste aussi à la merci d’une période de froid prolongée. Et si la demande augmente, les prix grimperont”, poursuit-elle.

À plus long terme, difficile également d’être catégorique sur les prix. “Les fondamentaux du marché semblent se stabiliser. Si on se projette, pour 2024, le marché anticipe actuellement une prolongation de la baisse. Mais ce n’est pas une diminution importante qui nous fera revenir au niveau de 2021 et personne ne peut prédire l’avenir”, nuance-t-elle encore, rappelant les multiples facteurs qui peuvent toujours influencer les prix (disponibilité du nucléaire, absence prolongée de vent, aggravation du conflit en Ukraine etc.).

Faute de vision claire sur le futur, le conseil du régulateur reste le même que celui de Test-Achats : utiliser les comparateurs officiels de prix pour avoir une idée des prix attendus. “Le mode de calcul dans les comparateurs a été revu en novembre 2022. Auparavant on utilisait les prix du passé, mais avec la plus grande volatilité ce n’était plus aussi pertinent. Ce n’est toujours pas une science exacte avec le nouveau calcul, mais on a une meilleure idée de ce qui est attendu”, conclut la conseillère de la CWAPE.

Signalons enfin que si vous avez encore un contrat fixe (ils ne sont plus proposés actuellement, sauf chez Luminus), le prix de l’énergie a été fixé au moment de la signature du contrat. Votre acompte a donc été calculé à ce moment-là et les variations actuelles n’ont pas d’impact sur ce que vous payerez, seule votre consommation est importante.

Il ne sert donc à rien de diminuer votre acompte, sauf si votre consommation a évolué significativement à la baisse, par exemple après l’installation de panneaux photovoltaïque, le remplacement de gros appareils énergivores, une personne en moins dans le ménage ou l’isolation de l’habitation par exemple.

Mon fournisseur peut-il m’imposer un changement d’acompte ?

”Le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment”, rappelle la CWAPE sur base de la loi belge. “Et le consommateur a le droit de s’opposer à une modification de l’acompte, elle ne peut pas être imposée”.

À la suite de la facture de régularisation, qui doit être émise au minimum une fois par an, il arrive que le fournisseur d’énergie augmente les provisions demandées dans le nouvel acompte mensuel. Ceci afin d’éviter une prochaine facture de régularisation salée pour le consommateur. Mais il doit justifier son mode calcul et ne peut pas se référer uniquement à la consommation présumée du client pour cela.

Si vous ne souhaitez pas voir appliquer cette modification, vous avez 15 jours après la notification par votre fournisseur pour vous y opposer.

La CWAPE rappelle que votre fournisseur a intérêt à coller au plus juste à votre consommation pour estimer le montant de l’acompte, afin d’éviter une importante facture de régularisation qui risquerait de rester impayée.

Rappelons que si vos acomptes couvrent plus que le prix de votre consommation réel, vous serez remboursé. Le seul risque de ne pas revoir la couleur de votre argent étant une faillite de votre fournisseur d’énergie.