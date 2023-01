La Belgique mobilise B-Fast pour l’envoi de 3.000 tonnes de sel de déneigement à l’Ukraine

Cinq camions ont déjà été envoyés fin novembre pour acheminer les 125 premières tonnes de sel sur place. Depuis début janvier 2023, dix camions sont envoyés chaque semaine et ce jusque début mars. Au total, ce ne seront ainsi pas moins de 110 à 115 camions qui feront le trajet vers l’Ukraine pour acheminer le sel de voirie fourni par l’Agence flamande des routes et de la circulation (la “Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer”) et sa ministre de tutelle Lydia Peeters.

Pour organiser ce transport, B-FAST travaille avec la Direction générale de la Commission européenne en charge de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire (DG ECHO), a ajouté la diplomatie belge.

La Belgique répond ainsi à la demande d’assistance adressée par l’Ukraine via le mécanisme européen de protection civile (MEPC) à la suite de l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie qui cible les infrastructures civiles de base.

”La Belgique tient à cette occasion à exprimer à nouveau sa pleine solidarité avec la population ukrainienne, qui affronte les dures réalités de la guerre et un hiver rigoureux”, souligne le texte.

Le SPF Affaires étrangères et Coopération au développement coordonne cette mission en tant que secrétariat B-FAST et ce en concertation avec la Chancellerie du Premier ministre ainsi que le SPF Santé publique, la Défense, le SPF Intérieur et le SPF Stratégie et Appui (BOSA).