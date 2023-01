Enquête pour corruption au Parlement européen: la détention d'Eva Kaili confirmée par la chambre du conseil

Les conseils d'Eva Kaili, Me André Risopoulos et Me Michalis Dimitrakopoulos, avaient plaidé la remise en liberté sous conditions de leur cliente, voire qu'elle puisse bénéficier de la détention sous le régime du bracelet électronique. Ils ont déclaré que non seulement ce maintien en détention n'était plus justifié mais qu'en plus ses conditions d'incarcération étaient indignes.

Eva Kaili a été interpellée le 9 décembre dernier, au même titre que son père, son compagnon Francesco Giorgi, l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, le lobbyiste Niccolo Figa-Talamanca ainsi que le syndicaliste Luca Visentini. Le père d'Eva Kaili et le syndicaliste Luca Visentini ont été libérés après audition mais Francesco Giorgi, Eva Kaili, Pier Antonio Panzeri et Nicolo Figa-Talamanca ont été placés sous mandat d'arrêt et se trouvent toujours en détention préventive.

Ces interpellations s'inscrivent dans le cadre de l'enquête menée par le parquet fédéral sur les tentatives du Qatar d'influencer les prises de décisions économiques et politiques du Parlement européen en versant d'importantes sommes d'argent ou en offrant des cadeaux substantiels à des personnes occupant une position politique et/ou stratégique au sein de l'hémicycle européen. Le Maroc est également apparu dans l'enquête, avec une possible tentative de corruption menée par son agence de renseignements, la DGED, et par son ambassadeur en Pologne, Abderrahim Atmoun.