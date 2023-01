Grippe aviaire : plus de 500.000 volailles ont dû être abattues en 2022 en Belgique

"Prévenir une zoonose est impossible, l'objectif est d'en minimiser l'impact le plus que possible. La grippe aviaire circulant maintenant est causé par des souches hautement pathogéniques. Différentes indemnisations sont prévues pour ces types de maladies", a-t-il ajouté.

"En moyenne l'indemnisation par le fonds sanitaire, géré par le SPF santé publique, se situe entre 200.000 et 300.000 euros par exploitation professionnelle de volailles. Les pertes et compensations pour les professionnels liés à la période d'inactivité suite au vide sanitaire et au délai de repeuplement sont de la compétence des Régions", a ajouté David Clarinval. "D'autre part, l'Afsca prend en charge les frais opérationnels pour la surveillance et les mesures d'assainissements comprenant l'euthanasie, la destruction des animaux, des produits et des matériaux contaminés et les procédures de nettoyage et de désinfection. L'année passée, le montant mobilisé s'élevait à environ 3,9 millions d'euros."

Par ailleurs, un nouveau Risk Assessment Group - vétérinaire - zoonoses émergentes (RAG-V-EZ) a officiellement été créé. Ce groupe d'experts en santé animale a pour mission de s'occuper des zoonoses émergentes qui peuvent être considérées comme "importantes" pour la Belgique.