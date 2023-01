Prolongation du nucléaire : le MR veut abroger la loi sur la sortie du nucléaire au plus tard en 2024

”Notre volonté est d’abroger la loi de 2003 au plus tard dans le cadre des négociations gouvernementales de 2024 et de prolonger trois autres réacteurs”, a-t-il déclaré lors d’une réception de nouvelle année de son parti.

Le gouvernement a décidé en mars dernier de prolonger les deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, soit ceux de Tihange 3 et Doel 4. Il est parvenu la semaine passée à un accord de principe avec Engie. Le MR, fervent défenseur du nucléaire, n’a pas caché sa volonté d’aller plus loin. Il s’est aussi étonné des réticences manifestées lundi par le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, à l’égard des petits réacteurs de nouvelle génération (Small Modular Reactor -SMR, dans lesquels le gouvernement fédéral a décidé d’investir) alors même qu’il confiait ce week-end que les Verts avaient tourné la page du “nucléaire, non merci”.

”On entend certains dire qu’ils ne sont plus contre le nucléaire, mais qu’ils sont contre les SMR. C’est comme ne pas être contre l’automobile mais être contre les voitures, c’est original”, a lancé M. Bouchez.

