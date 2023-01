Madonna de retour en Belgique pour fêter ses 40 ans de carrière: voici tout ce qu'il faut savoir sur sa nouvelle tournée mondiale

La reine de la pop a révélé l'info ce mardi via une vidéo au casting trois étoiles publiée sur les réseaux sociaux. On peut notamment y voir le DJ Diplo, l'acteur Jack Black, le rappeur Lil Wayne ou encore l'humoriste Amy Schumer, qui met au défi la superstar de repartir en tournée.

Défi accepté pour Madonna, qui réserve à ses fans une rétrospective de ses plus grands tubes des 40 dernières années, depuis son premier album éponyme de 1983 jusqu'à "Madame X", sorti en 2019. L'occasion de l'entendre interpréter sur scène des hits cultes comme "Like a Virgin", "Vogue", "Like a Prayer", "Music" ou encore "Hung Up".

"Je suis excitée à l'idée d'explorer autant de chansons que possible dans l'espoir d'offrir à mes fans le show qu'ils attendaient", déclare l'artiste.

11 dates en Europe, dont un passage par la Belgique

Composée de 35 dates, cette tournée internationale débutera le samedi 15 juillet 2023 à Vancouver (Canada). Elle passera ensuite par les Etats-Unis et 11 villes d'Europe, dont Londres, Barcelone, Paris, Berlin et Cologne, avant de s'achever le 1er décembre à Amsterdam.

Et la Belgique dans tout ça ? Ne vous inquiétez pas, "The Celebration Tour" fera bien étape par la Belgique, plus précisément le samedi 21 octobre au Sportpaleis d’Anvers. Une très bonne nouvelle pour les fans belge de la chanteuse de 64 ans, son dernier passage dans notre pays remontant déjà à 2015 dans le cadre du Rebel Heart Tour.

Les places seront mises en vente ce vendredi 20 janvier à 10h sur le site https://www.ticketmaster.be/. Le prix des tickets oscillera entre 324,70 euros et 45,50 euros.

Déjà 11 tournées mondiales, avec un record et des scandales

Véritable show-girl, la superstar a déjà onze tournées mondiales à son actif et détient, avec son Sticky & Sweet Tour de 2008, le record de la tournée mondiale la plus lucrative pour une artiste féminine (354 millions de dollars). Ses spectacles imposants sont réputés pour leur mise en scène spectaculaire, comprenant d'imposants décors, effets pyrotechniques et des chorégraphies millimétrées élaborés par la chanteuse dans le plus grand secret.

Ces shows apportent également leurs lots de controverses et de scandales comme lorsque le Vatican dénonce, en 1990, son Blond Ambition Tour au cours duquel elle mime des actes de masturbation sur scène et fait de nombreuses références à la religion catholique. Les années n'assagiront pas la Madone puisqu'elle apparaît, en 2006, crucifiée sur une croix à facettes lors de son "Confessions Tour" entraînant de nouvelles condamnations.

Politiquement, Madonna s'attire notamment les foudres de Marine Le Pen, représentée furtivement avec une croix gammée sur le front au cours d'une vidéo diffusée pendant le MDNA Tour en 2012. Il s'agit en outre de sa dernière tournée à passer par la Russie et elle lui vaudra une amende, jamais payée, pour "propagande LGBT".