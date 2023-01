Fiasco de la sortie du nucléaire : le vrai bilan des neuf ministres de l’Energie qui se sont succédé

Durant deux décennies, douze gouvernements se sont succédé, dont certains ont été paralysés par de longues périodes d’affaires courantes.

Au total, ils sont neuf à avoir hérité du portefeuille fédéral de l’Énergie et ainsi présidé aux destinées énergétiques de notre pays.

Tous ont agi. Les uns dans un sens, les autres dans l’autre. Et c’est justement cette politique du “stop-and-go”, de la petite semaine, qui a marqué la gestion de ce dossier. À mesure que le portefeuille changeait de main, la stratégie – si l’on peut toutefois parler de stratégie – changeait elle aussi.

Certains ont voulu créer les fondations d’une politique énergétique plus ambitieuse. Hélas, ces plans ne se sont jamais concrétisés sur le long terme.

Et force est de constater que c’est souvent le couteau sur la gorge, lorsque des menaces en matière de sécurité d’approvisionnement se précisaient, que les mesures radicales ont été prises. Pour au final, en ce début d’année 2023, laisser tomber la sortie du nucléaire initialement prévue pour 2025.

Olivier Deleuze : le pionnier y croyait-il vraiment ?

Ecolo – 12 juillet 1999 – 5 mai 2003

Olivier Deleuze et les écologistes ont obtenu le 31 janvier 2003 la loi de sortie progressive du nucléaire en Belgique. ©BELGA

Le “moustachu de Boitsfort”, comme le surnomme l’un de ses ex-collègues du gouvernement arc-en-ciel, avait du pain sur la planche. Pour leur première entrée dans un exécutif fédéral, les Écolo ont mis la barre très haut en négociant leur entrée contre un engagement dans la sortie progressive de l’énergie nucléaire.

“Afin de laisser aux scientifiques le temps nécessaire à la mise au point de nouvelles sources massives d’énergies, alternatives, renouvelables et propres, la Belgique s’inscrit dans un scénario au terme duquel la désactivation des centrales nucléaires sera entamée dès qu’elles auront atteint l’âge de 40 ans”, peut-on lire dans la déclaration de politique générale du gouvernement Verhofstadt I.

Transposition des directives européennes instaurant la libéralisation du marché de l’énergie, création de la CREG, mise en place d’un régime de certificats verts au niveau fédéral… Olivier Deleuze n’a pas chômé durant son mandat.

Et il mettra la touche finale à la désormais célèbre loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire. Cette loi n’était-elle qu’un symbole ? Un trophée de chasse qu’Écolo aurait pu brandir à l’issue de cette première participation gouvernementale ? En tout cas, elle n’a jamais été accompagnée d’un plan ambitieux qui aurait pu permettre à la Belgique d’assurer véritablement sa sécurité d’approvisionnement tout en faisant ses adieux définitifs au nucléaire. Une question peut légitimement être posée : Olivier Deleuze a-t-il véritablement cru en cette sortie du nucléaire ? Il serait intéressant de le confronter à plusieurs paradoxes. Mais l’actuel bourgmestre de Watermael-Boitsfort n’a jamais adressé une réponse, même négative, à nos nombreuses sollicitations d’interviews.

Alain Zenner : l’intérimaire

MR – 5 mai 2003 – 11 juillet 2003

Alain Zenner, secrétaire d’État à l’Énergie et au Développement durable du 5 mai 2003 au 11 juillet 2003 ©Photo News

Les images de son visage tuméfié, capturée un soir de 1997 par une caméra de la RTBF au sortir d’une “rencontre” avec les syndicats représentants les ouvriers des Forges de Clabecq, a durablement marqué les esprits. Certainement davantage que son passage éclair au strapontin ministériel fédéral en charge de l’Energie.

Étiqueté MR, c’est lui qui assure l’intérim au sein du gouvernement Arc-en-ciel entre le moment de la démission de l’écologiste Olivier Deleuze le 5 mai 2003 et l’installation du gouvernement suivant, deux mois plus tard, le 11 juillet de la même année.

Chargé après moins de dix jours d’expédier les affaires courantes, Zenner n’aura jamais eu l’occasion d’imprimer sa marque sur le dossier nucléaire.

Fientje Moerman : la discrète

VLD – 11 juillet 2003 – 8 juillet 2004

Fientje Moerman, ministre de l'Energie du 11 juillet 2003 au 8 juillet 2004. ©BELGA

Son nom est depuis tombé dans l’oubli, ou presque, côté francophone.

Nommée ministre de l’Énergie en juillet 2003 sous le gouvernement Verhofstadt II, la libérale néerlandophone annonce moins d’un an plus tard son départ à la Région, où elle s’empare du portefeuille de l’Économie au sein du gouvernement flamand piloté par le social-chrétien Yves Leterme.

Son seul fait d’armes dans le dossier nucléaire aura été de confirmer, face aux parlementaires de la commission Énergie, la volonté du gouvernement de poursuivre le scénario de sortie tel que prévu par la loi du 31 janvier 2003.

Marc Verwilghen : le muselé

VLD- 8 juillet 2004 – 21 décembre 2007

Marc Verwilghen en 2005

Au moment de reprendre le flambeau après le départ de Fientje Moerman, Marc Verwilghen fait partie des plus ardents défenseurs du nucléaire parmi les rangs des libéraux néerlandophones, lesquels sont alors partagés sur le sujet.

Toutefois, ses ardeurs sont rapidement freinées par l’État-major du parti et le Premier ministre en personne, Guy Verhofstadt.

Verwilghen se console avec ses autres compétences : l’Économie, le Commerce extérieur, la Politique scientifique… Au point de délaisser l’Énergie, au grand dam de Joëlle Milquet, la présidente du cdH qui, dans une interview accordée à La Dernière Heure en mai 2005, fustige l’absence de débat sur la question nucléaire, regrettant qu’il n’y ait “plus vraiment de ministre à l’adresse indiquée”.

C’est toutefois lui qui, le premier, inscrit dans la loi la possibilité pour l’État belge de procéder à un appel d’offres en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement.

Il crée par ailleurs le fonds Synatom, lequel permet à Electrabel d’emprunter 75 % des provisions nucléaires qu’elle a elle-même déposées en garantie auprès de l’État belge.

C’est enfin lui qui met sur pied le 6 décembre 2005 une commission chargée d’évaluer la sécurité d’approvisionnement. Baptisée “commission Énergie 2030” et pilotée par le professeur Wim D’Haeseleer. Celle-ci élabore un rapport présentant les choix stratégiques de la politique belge à moyen et long termes : elle appelle ainsi à revoir la loi de 2003 et à construire une nouvelle unité. Mais cette fois, Guy Verhofstadt n’a pas besoin de rappeler son ministre dans le rang : suite au scrutin législatif du 10 juin, le gouvernement se retrouve chargé d’expédier les affaires courantes uniquement. La patate chaude est donc renvoyée à son successeur.

Paul Magnette : le “Robin des bois de l’atome”

PS – 21 décembre 2007 – 5 décembre 2011

Paul Magnette a créé la fameuse "taxe nucléaire". ©ÉdA – 60407529536

Voler les riches pour redistribuer l’argent aux pauvres. Telle était la devise de Robin des Bois. En instaurant une contribution de répartition sur la rente nucléaire, mieux connue sous le terme de “taxe nucléaire”, l’actuel président du Parti socialiste pourrait se vanter d’avoir revêtu, en quelque sorte, le costume de ce personnage de légende.

Et il est vrai que Paul Magnette, en tant que ministre de l’Énergie, a permis de redistribuer à la collectivité une partie des surprofits engendrés par la production d’énergie nucléaire.

Une taxe qui, malgré des recours, recevra la validation juridique de la Cour constitutionnelle.

Mais la mise en place de cette taxation doit aussi être mise en parallèle avec le protocole d’accord signé, quelques mois plus tard, par GDF Suez et l’État belge.

Celui-ci visait la prolongation de la durée de vie des trois plus vieilles centrales nucléaires, Doel1 Doel2 et Tihange 1.

Hélas, l’accord signé avec GDF Suez a été rendu caduc lorsqu’un certain Alexander De Croo a débranché la prise du gouvernement sur fond de crise politique engendrée par l’impossible scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvoorde…

Melchior Wathelet : le proactif

cdH – 5 décembre 2011 – 22 juillet 2014

Melchior Wathelet, auteur de la loi de prolongation de Tihange 1 ©Belga

En héritant du portefeuille de l’énergie sous le gouvernement di Rupo, le centriste Melchior Wathelet devient le premier – et le seul jusqu’ici – ministre de tutelle à appartenir à un parti qui n’était pas présent dans la coalition Arc-en-ciel, celle-là donc qui avait, 10 ans plus tôt, acté la volonté du fédéral de sortir du nucléaire.

Paradoxalement, il est le premier à véritablement œuvrer dans le domaine. Il faut dire que la menace apparue sous les précédentes législatures et qui pèse sur la sécurité d’approvisionnement du pays se précise : elle nécessite alors que l’on prenne le dossier à bras-le-corps.

Création d’une réserve stratégique, lancement d’un mécanisme d’appel d’offres en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement, développement – en partenariat avec le ministre de la Mer du Nord, le très impliqué (et intéressé) Johan Vande Lanotte, bourgmestre d’Ostende – du parc éolien offshore situé dans les eaux territoriales relevant du droit belge, Wathelet n’a pas été avare en matière d’intentions pour développer le mix énergétique nécessaire afin de pallier l’absence future de nucléaire.

C’est aussi lui qui, avec l’accord du gouvernement, double le montant de la “taxe nucléaire” en imposant une contribution de répartition complémentaire à Engie pour un montant de 350 millions €.

Mais c’est également lui qui, le premier, procède à la prolongation de la durée de vie d’un réacteur, en l’occurrence Tihange 1, avant de quitter ses fonctions pour s’emparer du portefeuille de l’Intérieur l’espace de quelques mois à peine.

Catherine Fonck : l’oubliée

cdH – 22 juillet 2014 – 11 octobre 2014

Catherine Fonck ©AVPRESS

Oui, oui : on l’oublie souvent, mais Catherine Fonck a œuvré dans le gouvernement Di Rupo comme ministre de l’Énergie, en remplacement de Melchior Wathelet.

De son propre aveu, son passage n’a pas vraiment laissé de trace dans ce dossier, son travail consistant essentiellement à mener à leurs termes les initiatives prises par son prédécesseur.

Marie-Christine Marghem : le paradoxe

MR – 11 octobre 2014 – 1er octobre 2020

Marie-Christine Marghem. ©Photo News

Pour les uns, elle est “la pire ministre de l’Énergie” de ces dernières années ; pour d’autres, au contraire, elle est “l’incorruptible”, celle “qui a mis Engie au pas”. Paradoxal…

Sur le papier, son bilan l’est tout autant, paradoxal : elle divise par trois la taxe sur la rente nucléaire mais parvient à la pérenniser dans une loi et, surtout, un contrat qui lie désormais les deux parties jusqu’au terme envisagé pour le calendrier de sortie.

Son comportement, à la tête du portefeuille de l’Énergie l’est encore plus, paradoxal : tandis qu’elle se met au diapason de l’accord de gouvernement et répète inlassablement que la Belgique confirme le calendrier de sortie, elle travaille sur le dossier tout en “ayant acquis la conviction” que le destin national ne peut s’écrire que dans l’exact chemin opposé.

En réalité, le mandat de Marie-Christine Marghem à la tête du ministère fédéral de l’Énergie symbolise à lui seul l’ensemble la période qui a succédé à la loi de sortie de 2003 : paradoxal.

Aujourd’hui, la libérale ne s’en cache plus : elle milite ardemment pour la prolongation du nucléaire.

Comment, dès lors, pouvoir donner totalement tort à ses détracteurs, lesquels estiment depuis ses premières semaines passées dans la fonction, qu’elle a fait des cadeaux à Engie ? “Elle a pu leur arracher tout ce qu’elle pouvait leur arracher à ce moment-là”, tranche un observateur avisé du dossier. À nouveau : paradoxal…

Tinne Van der Straeten : l’héritière

Groen – En fonction depuis le 1er octobre 2020

Tinne Van der Straeten ©PRE

Lorsque l’actuelle ministre fédérale de l’Énergie prend ses fonctions le 1er octobre 2020, elle hérite d’un dossier pour le moins complexe : d’une part, l’ensemble des 7 réacteurs seront désactivés endéans les 5 ans ; d’autre part, les solutions alternatives de production d’énergie apparaissent insuffisantes pour pallier le vide que va inévitablement créer cette sortie du nucléaire.

Mais si Van der Straeten hérite de l’échec collectif de ses prédécesseurs à assurer au pays un avenir énergétique en dehors du nucléaire, elle ne part pas de rien pour autant.

Elle hérite d’une part du “CRM” de Marghem, lequel nécessite il est vrai certains ajustements, pour correspondre notamment aux exigences de l’Europe. C’est donc elle qui active, pour la première fois depuis la décision prise de quitter le nucléaire et l’introduction des certificats verts, un mécanisme fédéral censé encourager la création d’unités de production d’énergie alternatives et ainsi garantir la sécurité d’approvisionnement de la Belgique, remise pourtant en question depuis 2007.

D’autre part, elle hérite de l’un des meilleurs atouts énergétiques européens en matière de renouvelable avec le parc éolien offshore situé au large de nos côtes et dans lequel le gouvernement a décidé d’investir massivement.

Le début de sa mandature a donc été guidé par une série de corrections, d’ajustements à devoir apporter à la législation existante, comme cette loi du 12 juillet dernier qui oblige l’exploitant à rembourser toutes les sommes empruntées dans le cadre du fonds Synatom avant la fin 2025, date théorique de désactivation du dernier des sept réacteurs nucléaires.

Quant à la taxe nucléaire, si la loi du 25 décembre 2016 de Marghem lui a garanti un revenu jusqu’en fin de législature au moins, le contrat signé par cette même Marie-Christine Marghem avec Engie-Electrabel ne lui permet pas de manœuvrer sur ce pan du dossier.

Pour certains, lesquels ne manquent pas de rappeler son parcours de juriste spécialisée dans les questions environnementales, elle est “la plus compétente de tous les ministres de l’Énergie sur les 20 dernières années”. D’autres, au contraire, lui reprochent de vouloir remplacer le nucléaire par le gaz, plus polluant, mais nécessaire à l’inversion de paradigme recherché en matière de production énergétique. Il lui est parfois reproché aussi, côté francophone, une certaine propension à “favoriser la Flandre” en matière de développement des énergies renouvelables. Toujours est-il qu’en héritant du dossier nucléaire et de ses casseroles, le début de mandature de Tinne Van der Straeten s’apparente davantage à une correction des manquements du passé qu’autre chose.