Après un an de rénovation, ils avaient relancé un commerce Horeca à la villa des Lapins. Les deux associés jettent l’éponge. L’aventure n’aura duré que quelques mois.

RÉGIONS | Prolifération des perruches dans le Brabant wallon: il vaut mieux ne pas les nourrir

Nourrir les perruches à collier ne fait pas l’affaire des plus petites espèces. Voici comment faire.

RÉGIONS | La zone de police Hesbaye veut plus de moyens et invite la ministre de l’Intérieur à Waremme

RÉGIONS | La zone de police Hesbaye est sous-financée par le fédéral. Une fois de plus, Hervé Rigot, avec sa casquette de député, est monté au créneau. Avec quel impact ?

RÉGIONS | Frédéric Humblet photographie les "Gueules d'Arlon"

C’est un exemple du meilleur de ce que peuvent susciter les réseaux sociaux. Fred et son Facebook immortalisent les "Gueules d’Arlon". Le photographe Frédéric Humblet met sous les spots des visages de personnalités emblématiques du chef-lieu. Et cela fait le buzz.

Avec plus de 85 portraits de charismatiques arlonais, le talentueux Arlonais partage toute l’humanité d’une ville et de ses habitants.

RÉGIONS | Namur en lumière a valorisé les coins méconnus, le marché de Noël est satisfaisant mais la patinoire a manqué

Quelques jours après la fin des festivités de fin d’année, l’heure est au bilan de Namur en lumière, du marché de Noël et de la piste de patins à roulettes place de l’Ange. Cette dernière attraction a nettement moins bien fonctionné.

Dans le temple des marionnettes mondiales au centre culturel de Dinant

Le Centre culturel de Dinant propose jusqu’au 26 février une exposition itinérante qui vaut le déplacement, un tour du monde des marionnettes qualifié de fascinant et c’est réel. Pourquoi cette exposition ? En hommage à deux Namurois: Hubert Roman et Pol Danheux, des passionnés de marionnettes et qui, dans les années 60, ont monté le théâtre des Zygomars, un théâtre jeune public repris, aujourd’hui par d’autres artistes. Ce théâtre, au temps des marionnettes, a sillonné l' Europe, le Canada et les États-Unis. Si Roman en est revenu avec pas mal de marionnettes, il en a aussi reçu d’Asie. Elles sont à Dinant pour six semaines.

ANALYSE | La sortie manquée du nucléaire en Belgique apparait comme le résultat d’un fiasco global

Lorsque Luc Barbé, chef de cabinet d’Olivier Deleuze (Ecolo), suggère à son secrétaire d’État d’inscrire au début de l’année 2001 le projet de sortie du nucléaire au prochain conseil des ministres, la réaction du principal intéressé est, pour le moins, pessimiste...

CULTURE | La musique sacrée de Vivaldi à Namur, après Versailles

Après Versailles et sa chapelle, le Grand Manège ouvre les portes de la basilique Saint-Marc pour accueillir le baroque sacré de Vivaldi. Un peu éclipsé par l’événement " Vivaldi ": " Céphale & Procris " d’Élisabeth Jacquet de la Guerre, le premier opéra signé par une femme.

https://www.lavenir.net/regions/namur/2023/01/16/la-musique-sacree-de-vivaldi-a-namur-apres-versailles-SVK7XY5K4JDV5NGZHVGI4YL34A/

SPORT | Pourquoi Chelsea fait-il signer des contrats aussi longs à ses nouvelles recrues ?

Sur le marché des transferts, Todd Boehly est ce que l’on appelle un boulimique. En six mois, le propriétaire de Chelsea a marqué les esprits en investissant de manière déraisonnable sans résultat. Il interpelle aussi par la durée des contrats qu’il offre à ses nouvelles recrues. En une semaine, Mykhailo Mudryk a signé un bail de 8 ans quand Benoit Badiashile a paraphé pour 7 saisons et demie.

Les Blues contournent le règlement de la FIFA pour profiter d’avantages financiers non négligeables.

Notre sélections de vidéos

Spectaculaire accident sur l'E411 à Wierde ce mardi matin

Qui veut accueillir un étudiant en stage pour quelques jours ?

La météo de Farid du 17 janvier 2023