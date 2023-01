Dépenses des cabinets wallons: la Cour des Comptes enfonce le clou

Pourtant, la Cour des Comptes, qui vient de scanner les dépenses des 8 cabinets wallons ne détecte rien de proprement scandaleux.

Mais elle pointe principalement deux défaillances récurrentes. L’une concerne le personnel, l’autre les biens qui sont transmis d’une majorité à l’autre.

+8% ou -5% ?

En 13 ans, c’est la quatrième fois que la Cour des Comptes passe les comptes des cabinets wallons à la loupe.

Elle peut donc procéder à certaines comparaisons. Les auditeurs relèvent ainsi que les effectifs des cabinets de cette majorité PS, MR et Écolo (en place depuis 2019) ont gonflé de 8% par rapport à l’équipe précédente composée du MR et du cdH (2017-2019): on en est à 385,28 ETP en 2021, hors experts et personnel d’entretien, pour 335,47 ETP en 2018. Mais il faut se souvenir que la précédente majorité ne comptait que 7 cabinets. Par contre, en 2015, l’exécutif comptait aussi 8 ministres, et affichait 7 ETP de plus que les cabinets actuels (5% de différence).

Pas clairement budgété

Au total, c’est-à-dire avec les experts (pas forcément rémunérés) et le personnel d’entretien, le gouvernement actuel compte 393,53 ETP. Dont une majorité – 56% en moyenne pour les 8 cabinets – sont des "agents détachés à titre gratuit": ils proviennent d’une administration, qui assure toujours leur rémunération. Une pratique courante et en expansion dans tous les exécutifs.

Il y a lieu d’ajouter les rémunérations des agents détachés à titre gratuit, qui sont évaluées à 14,8 millions€

Mais pour le travail effectué au sein d’un cabinet, ils perçoivent une allocation annuelle (de 2 381 à 8 507,99 €). Or, fait remarquer la Cour des Comptes pour la xième fois, c’est un poste qui n’est pas clairement budgété par l’exécutif. Donc, si les dépenses de personnel s’élèvent à 19 millions€ en 2021, "soit 86% des montants liquidés cette année-là pour les cabinets ministériels au sens strict, il y a lieu d’ajouter les rémunérations des agents détachés à titre gratuit, qui sont évaluées à 14,8 millions€ ".

Les auditeurs recommandent donc, à nouveau, au gouvernement wallon "de détailler davantage les documents budgétaires en vue de fournir une information complète et appropriée au Parlement".

Sous le plafond

Les crédits alloués aux cabinets pour l’ensemble des charges (personnel, investissement et fonctionnement) dépassent les 24 millions, alors que le plafond budgétaire est de 23 millions. Mais les crédits n’ont pas été consommés à 100%. Donc, nuance la Cour, en pratique, les cabinets restent sous le plafond en question.

L’assiette de l’ambassadeur

L’un des autres points mis en avant par les auditeurs des cabinets, c’est le passage de flambeau entre les équipes, lors d’un changement de majorité.

Un inventaire des biens est rédigé par les "sortants", un autre par les "entrants". Mais le relevé n’est pas exhaustif, la Cour l’a déjà constaté à plusieurs reprises. "Aucun mécanisme ne permet d’identifier un bien qui n’aurait pas été remis."

La gestion de ces biens et leur suivi devrait être mieux organisée, recommande la Cour.

Une chaise a un code-barre, mais une deuxième chaise a un autre code-barre. Vous achetez une sucette, vous mettez un code-barre

En commission des Affaires générales, le ministre-président Elio Di Rupo résume le processus de façon très imagée.

"On a mille et un objets, dit-il. Par exemple, quand un ambassadeur me remet une assiette décorative, toujours très jolie, elle va dans l’inventaire. On y appose un code-barre et c’est la propriété de la Région. Une chaise a un code-barre, mais une deuxième chaise a un autre code-barre. Vous achetez une sucette, vous mettez un code-barre, ironise-t-il. Deux fois par an, les secrétaires de cabinet viennent avec un scan. Quand un cabinet s’installe, il regarde avec le ou la secrétaire de cabinet précédent l’essentiel, à savoir les grosses pièces, pour voir si l’on n’est pas parti avec un tapis ou une peinture, pour voir si les ordinateurs sont là. Cependant, on n’a pas le temps de tout regarder ", conclut-il.

Le gouvernement wallon explore donc l’éventualité d’une chancellerie wallonne, sur le modèle du fédéral, pour gérer aussi ce genre de contingence pas si anecdotique qu’il n’y paraît.