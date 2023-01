Valérie Glatigny sur le viol d’une étudiante à l’ULB : “La gravité des faits dépasse les compétences des établissements supérieurs”

”Je tiens à exprimer ma compassion pour l’étudiante violée. On sait que les conséquences d’un viol sont potentiellement dévastatrices. Je voudrais rappeler que l’ULB a déjà pris des mesures, comme le renfort de l’éclairage sur le campus et une augmentation des rondes de sécurité. En septembre 2021, nous avons également initié une circulaire pour fixer la lutte contre les violences sexuelles dans les règlements des établissements et prévoir une personne en charge de cette question”, rappelle Valérie Glatigny.

”La gravité des faits dépasse les compétences des établissements supérieurs. C’est pourquoi, autour de la table cet après-midi, il y aura la rectrice de l’ULB mais aussi le bourgmestre d’Ixelles, la ministre de l’Intérieur et son collègue de la Justice. Ensemble, on va considérer la question de la sécurité sur les campus et à Bruxelles. On voit bien qu’on a un problème de sécurité à Bruxelles”, estime la ministre. “Vus la gravité et le nombre d’incidents, il faut une coopération accrue entre les autorités académiques, les autorités locales et les forces de police.”

Olivier Vandecasteele en Iran

L’entretien avait commencé avec une autre actualité urgente : Olivier Vandecasteele. L’humanitaire est enfermé en Iran depuis près d’un an et a été condamné en Iran par le régime des mollahs à 40 ans de prison et 72 coups de fouet. Que fait la ministre des Affaires étrangères et collègue libérale de Valérie Glatigny, Hadja Lahbib ? “C’est un sujet qui l’occupe 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24”, a assuré la ministre libérale de la FDW. “Elle fait tout ce qu’elle peut pour qu’on puisse ramener Olivier Vandecasteele en Belgique. C’est une priorité.”