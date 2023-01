Marie-Christine Marghem: « La sortie du nucléaire est impossible et dangereuse »

En devenant ministre de l’Énergie, j’ai analysé tous les rapports commandés par mes prédécesseurs. Avec mes collaborateurs, on a fait le tour de la situation. Et tous les rapports existants, sur lesquels j’ai appuyé ma politique, ont à chaque fois conclu à la nécessité du nucléaire dans le mix énergétique belge. Il faut ajouter que nous étions dans un moment particulier avec des tensions sur le réseau et des risques de délestage. La prolongation de Doel 1 et Doel 2 était une option à envisager et nous devions prendre une décision avant la fin décembre 2014.

Vous étiez donc dans un gouvernement qui soutenait la sortie du nucléaire en 2025 et vous estimiez que cette sortie était impossible à réaliser…

Oui, à mon sens, cette sortie était impossible sur le long terme et dangereuse sur les court et moyen termes. Je me retrouvais du coup dans une situation très particulière.

Et pourtant, vous êtes par la suite revenue sur vos propos, car à des moments clés de la législature, vous avez confirmé cette sortie pour 2025. Ce que vos adversaires rappellent souvent…

Mais ils oublient complètement l’accord du gouvernement. Certains partis en étaient des gardiens farouches et très déterminés. Surtout l’Open Vld et le CD&V… J’ai donc dû chanter la liturgie de l’accord de gouvernement.

Avec la guerre en Ukraine, l’opinion de ces partis sur la prolongation du nucléaire a fondamentalement changé…

À mon sens, ce n’est pas la Russie, ni la maintenance du parc nucléaire français qui a tout changé. À l’automne 2021, il n’y avait, selon les rapports d’Elia, aucun problème à venir. En fait, nous allions déjà droit à la catastrophe. La Confédération nationale des cadres (NCK-CNC) avait analysé la situation et les premières enchères du CRM. Et ils estimaient qu’il manquerait 4 gigawatts, que l’on misait trop sur les importations. Mais plus il y a d’importations, plus il y a de l’argent qui entre dans les caisses d’Elia via les interconnexions. Tous les ministres de l’Énergie doivent faire attention à ce détail.

En 2015, vous prolongerez l’exploitation de Doel 1 et Doel 2 de dix ans…

La première raison, c’est la sécurité d’approvisionnement. Mais plus largement, j’estimais personnellement qu’on ne pouvait pas se passer du nucléaire. Engie n’était pas très favorable à cette prolongation. Mais ils ont rapidement vu que j’étais déterminée.

En même temps, vous supprimez le caractère forfaitaire de la contribution de répartition (« Taxe nucléaire »). Pourquoi ?

Cette contribution de répartition était initialement liée à des prix de l’énergie qui étaient bas. Melchior Wathelet avait estimé qu’il pouvait se permettre d’augmenter celle-ci de manière arbitraire (NDLR: de 250 à 600 millions) car les prix allaient être élevés et que les bénéfices des exploitants allaient augmenter. Cela allait engendrer des recours et des risques pour l’État. Nous avons transformé cette taxe pour la fonder sur un mécanisme lié à l’évolution des coûts, au volume de production et au prix de l’électricité. Cela nous a pris quand même pas mal de temps, parce que ça demande une ingénierie au niveau des calculs et un pesage des intérêts de chacune des parties.

Comment analysez-vous le fiasco de la loi de sortie du nucléaire ?

À l’époque de sa loi, Olivier Deleuze estimait qu’il fallait, pour sortir du nucléaire, disposer de suffisamment de sources alternatives et que nous devions garder un système permettant de couvrir les pics et d’assurer une indépendance énergétique. Louis Michel a raison quand il dit qu’on était davantage dans une attitude consensuelle et fondée sur un certain pragmatisme. Aujourd’hui, les partisans d’une sortie du nucléaire sont dans des attitudes dogmatiques pures et dures.

Ne peut-on pas vous retourner ce qualificatif en affirmant que vous êtes une pro-nucléaire dogmatique ?

Cela ne tient pas la route. Moi, ce que je veux, c’est que mon pays dispose de suffisamment d’énergie. Je n’ai fait le jeu de personne et j’ai mis tous les lobbys à distance. Mais en faisant le tour des moyens de production et en étudiant chaque rapport, j’ai acquis cette conviction que le nucléaire était indispensable.