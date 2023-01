La RTBF et la VRT diffuseront les différentes compétitions Olympiques jusqu'en 2032

"À partir de 2026, l'UER détiendra les droits de diffusion en clair à la télévision et sur les plateformes numériques", a indiqué le CIO un peu plus tôt au sein d'un communiqué, dans lequel il précise que chaque membre de l'UER diffusera plus 200 heures des Jeux Olympiques d'été et au moins 100 heures des JO d'hiver à la télévision.

En parallèle, les différentes compétitions jouiront également d'une large couverture radiophonique, sur le web, ainsi que sur les plateformes et applications des différentes chaînes, a assuré l'instance sportive.

Les prochains Jeux Olympiques d'été se dérouleront à Paris (France) en 2024.