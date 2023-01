De 2014 à 2020, Marie-Christine Marghem a occupé le poste de ministre fédérale de l’Énergie. Députée MR, elle milite aujourd’hui pour l’abrogation de la loi de sortie du nucléaire et le prolongement de cinq des sept réacteurs que compte le parc nucléaire belge. Et elle l’affirme: la Belgique ne peut se passer du nucléaire dans son mix énergétique.

+ Lire ici

2. Tarif social élargi: déjà 800 dossiers introduits à Liège

Un peu plus de 800, tel est le nombre de dossiers introduits auprès du CPAS de la Ville de Liège, en ce début janvier 2023, dans le cadre du tarif social élargi annoncé en octobre dernier par Jean-Paul Bonjean, président du CPAS. Ce n’est toutefois pas le raz-de-marée que craignaient certains…

+ Lire ici

3. Aérodrome de Temploux: non au renouvellement du permis

La commune de La Bruyère a récemment rendu un avis négatif pour le renouvellement du permis de l’aérodrome de Temploux. À Bovesse mais aussi à Rhisnes, on assure subir de trop lourdes nuisances.

+ Lire ici

4. Conteneurs maritimes pour du stockage à Ath: pas de permis

Le collège communal d’Ath a refusé d’accorder un permis à la société Host Up afin d’aménager un " parc à conteneurs " pour du stockage, à la rue des Matelots.

+ Lire ici

5. À Battice, cette entreprise de travail adapté se professionnalise "pour survivre"

Depuis cinq ans, l’Atelier des Gaillettes a accéléré son tournant vers la professionnalisation. Un changement d’autant plus important pour survivre dans le contexte de crise actuelle, souligne son directeur général.

+ Lire ici

6. Quelle sécurité à Liège ? L’enquête Élise prolongée

Début décembre, 9.620 Liégeoises et Liégeois de plus de 15 ans ont reçu, par voie postale, un large questionnaire visant à connaître leur sentiment de sécurité, les problèmes récurrents de leur quartier ainsi que leur perception de la problématique de la toxicomanie… À travers cette enquête dénommée Élise, l’objectif des autorités communales Collège est d’inclure les priorités citoyennes dans les différentes actions de prévention et de sécurité menées par le Plan de Prévention et la Zone de Police. Au 31 décembre dernier, 1.800 citoyens ont rempli et renvoyé leur questionnaire par voie postale ou électronique.

+ Lire ici

7. Padel, tennis et nouveaux terrains de foot: coup de boost pour le sport à Tubize

L’échevin des sports Walter Baseggio a déjà rencontré le ministre et Infrasports afin de demander des subsides pour les deux clubs de football.

+ Lire ici

8. Dakar 2023: Delencre et Delespeaux sont brillamment arrivés au bout

Le Tournaisien a bouclé son premier Dakar "classic" alors que le Rumois décroche un magnifique top 15 !

+ Lire ici

9. "La guerre des Lulus" passe du papier à l’écran

En salles cette semaine, " La guerre des Lulus " cause de la Première Guerre mondiale aux enfants en suivant les aventures de quatre orphelins. Et c’est tiré d’une (bonne) BD.

+ Lire ici

10. Anderlecht: Fredberg et Bornauw élargissent leur sphère d'action

Qui sont Jesper Fredberg et Kenneth Bornauw, les deux nouveaux patrons du club anderlechtois ?

+ Lire ici