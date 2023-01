Album photo des bébés 2022 : voici les prénoms les plus donnés parmi les 2206 bambins

Chez les filles, le Top 3 des prénoms les plus donnés est celui-ci: Léa (23), Olivia (19) et Rose (19). Côté garçon, on retrouve un podium formé par Jules (24), Léo (18) et Victor (18).

Les patronymes les plus représentés sont Lambert (10), Adam et Martin (8), Evrard et Gillet (7), Denis, Dumont, Gérard, Guillaume, Mathieu, Toussaint (6).

Deux paires d’enfants partagent la même identité: des petites filles nommées Léa Flament, de Hornu et Horrues et deux garçons nommés Louis Gillet, de Montenaken et Bras.

Le 11 août est le jour anniversaire le plus partagé, par 16 enfants, pour 8 enfants qui sont seuls à être nés les 26 février, 5 mars, 10 avril, 20 mai, 5 et 11 juin, 13 août et 31 décembre.

Le jour de la semaine comptabilisant le plus de naissances est le jeudi (395) suivi du mardi (381), du lundi (361), du mercredi (344), du vendredi (315), du samedi (213) et enfin du dimanche (206).

Bastogne (40) demeure encore et toujours la localité la plus représentée, devant Arlon (23), Vaux-sur-Sûre (17), Tournai (16), Rochefort (15), Andenne (14), Ath, Bertrix et Libramont (13), Ciney, Bertogne et Halanzy (12).

En dehors des personnes n’ayant pas renseigné de lien de parenté, 1819 des photos publiées nous ont été transmises par une maman, contre 216 par un papa. Les grands-mères ont envoyé 71 photos, contre 50 pour les grands-pères. Suivent les marraines (18), les tantes (12), les oncles (4), les parrains (3) et les arrière-grands-parents (3) et 1 cousine.