Salima Belabbas a fait ses adieux au RTL Info ce dimanche 15 janvier 2023 : “Désolée, j’ai la voix qui tremble” (vidéo)

À cette occasion, la présentatrice et journaliste a souhaité dire quelques mots aux téléspectateurs avant de rendre une dernière fois l’antenne. “C’est la fin d’une magnifique aventure riche en émotion pour moi. J’en profite pour remercier chaleureusement tous mes collègues derrière et devant la caméra. Je veux aussi et surtout vous remercier du fond du cœur de m’avoir permis de vous accompagner durant tous ces week-ends durant près de 4 ans. C’est grâce à vous qu’on peut continuer de faire ce magnifique métier, alors merci pour tout. Prenez soin de vous, à bientôt !”

Salima Belabbas avait démarré en tant que visage du JT de RTL en juin 2019. C’est dorénavant Michaël Miraglia qui présentera les journaux télévisés du week-end ainsi que celui du vendredi 19h. Quant à Simon François, l’autre visage du week-end de ces dernières années, il conserve un rôle en tant que présentateur “joker” du RTL Info.