Des vidéos TikTok virales montrent Marc Dutroux se faisant huer par ses codétenus lors d’une sortie dans la cour de la prison (vidéo)

On y voit notamment Dutroux tourner en rond et agiter les bras comme s’il s’échauffait. “Il se prépare pour la sortie”, peut-on d’ailleurs lire en légende de l’une des vidéos.

Les images semblent avoir été filmées par un détenu depuis l’intérieur de la prison. À travers les vidéos, on remarque que les autres détenus n’hésitent pas à insulter Marc Dutroux pendant sa sortie.

Des insultes auxquelles Dutroux, visiblement énervé, a répondu par un geste obscène.

En visionnant les vidéos, on peut également constater que de multiples détritus jonchent le sol dans la cour : des boîtes de conserve, des tomates et même une brosse de toilette. Toutes ces choses auraient été lancées au criminel et pédophile belge lors de son tour dans la cour, fait remarquer Het Nieuwsblad.

Si ces images ont été visionnées des milliers de fois durant les dernières heures, elles ne sont toutefois pas nouvelles. Elles datent de l’été dernier.

Phénomène de foire

”M. Dutroux est considéré par la plupart comme un phénomène de cirque”, déclare son avocat Bruno Dayez auprès de nos confrères de Het Nieuwsblad, avant de poursuivre : “Je suppose que c’est pourquoi ses codétenus essaient d’une manière ou d’une autre de gagner de l’argent avec les images qu’ils se font de lui à son insu. Soit parce qu’ils espèrent de l’argent, soit parce qu’ils espèrent que cela leur apportera un statut. Il est devenu le prototype du monstre absolu. Le moindre détail de lui continue de mobiliser le plus grand nombre.”

Marc Dutroux a été condamné à la réclusion à perpétuité en 2004 pour l’enlèvement et le meurtre de Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal et Eefje Lambrecks. Sabine Dardenne et Laetitia Delhez ont survécu à leur enlèvement.