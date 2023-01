Intempéries : voici les trois cours d'eau qui s'ajoutent à la phase de pré-alerte de crue en Wallonie

Après l'Ourthe inférieure, la Vesdre, l'Amblève, l'Our, la Senne, le Viroin, la Basse et Haute Lesse, la Haute Meuse aval et amont ainsi que leurs affluents ce samedi, l'Eau d'Heure, la Haute et Basse Sambre s'ajoutent ce samedi soir aux cours d'eau en phase de pré-alerte de crue.