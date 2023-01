”Pour le MR, c’est plus important de protéger les nantis que d’aider les bas et moyens salaires”, tacle Thomas Dermine

Près de 900 millions d’euros de subsides européens sont attendus dans ce cadre, mais la Commission européenne demande à la Belgique de remplir toute une série de critères pour cela, pour ce vendredi. Ça coince notamment sur la réforme des pensions. La réforme portée par la ministre belge des Pensions, Karine Lalieux (PS), et validée par la Vivaldi en juillet dernier, ne satisfait manifestement pas l’objectif fixé par l’Europe.

Un report est donc attendu. “Rien d’anormal”, rassure Thomas Dermine, qui assure que des mesures de correction seront prises sur ce point.

Dans la suite de l’interview, évoquant la réforme fiscale en Belgique, “il faut y aller” estime le socialiste. “Il faut un allègement sur les bas et les moyens salaires. Mais pour faire ça, il faut augmenter la pression fiscale sur d’autres types de revenus : ceux du capital, des hauts patrimoines”.

Et sur ce point, le secrétaire d’État cible les libéraux. “Certains bloquent cette réforme fiscale, car c’est plus important pour certains partis de protéger les nantis. Les libéraux défendent les très très riches et ont un problème avec un rééquilibrage de la charge fiscale”.

