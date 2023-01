La Semois, la Sûre, la Vierre et la Chiers en phase de pré-alerte de crue en Wallonie ce vendredi suite aux fortes pluies (carte)

Les pluies abondantes de ces dernières heures gonflent les eaux de plusieurs rivières en Wallonie et plus particulièrement en province de Luxembourg. La Semois, la Sûre, la Vierre et la Chiers sont en phase de pré-alerte.