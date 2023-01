Plusieurs députés fédéraux ont déposé une proposition de résolution, devant la Chambre des Représentants, visant la libération immédiate et inconditionnelle du Tournaisien Olivier Vandecasteele, détenu en Iran depuis 11 mois.

Faut-il rembourser les app médicales ?

Pour une maladie chronique, un parcours de soins, les technologies numériques médicales peuvent améliorer la donne. Avec quel remboursement ? Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (le KCE) a mené une étude à ce propos.

La psychiatrie aura elle aussi ses unités de soins intensifs

Une dizaine d’unités High Intensive Care (HIC) vont être ouvertes en Wallonie pour offrir aux personnes atteintes d’une pathologie mentale en situation de crise une prise en charge plus humaine, plus respectueuse.

Le fabuleux destin de Paula, née à Odessa en 1890

C’est un enregistrement exceptionnel et émouvant, réalisé fin des années 70, qu’ont reçu les arrière-petits-enfants tournaisiens de Paula, leur aïeule née à Odessa alors que cette ville faisait partie de l’empire russe. La jeune femme, qui a épousé l’éminent professeur Charles Cohen, a connu un destin tout à fait exceptionnel et c’est avec un savoureux accent qu’elle nous transmet ce précieux témoignage.

Ciney : il crée sa marque de smartphones reconditionnés

Acheter un téléphone reconditionné, c’est bien. Acheter un téléphone reconditionné en Wallonie, c’est encore mieux. Smartphones, tablettes, montres connectées, PC portables ou fixes: depuis sept mois, le magasin Lugway propose sa propre marque de produits remis à neuf, "Belgium Refurbished".

Au repair corner du magasin situé à Ciney, Richard Pouleur, micro-soudeur, soigne les petits malades électroniques déposés par leurs propriétaires le temps de l’opération. Mais là n’est pas son plus important laboratoire. À l’étage, il bénéficie d’une salle où, le plus clair de son temps, il s’attelle au reconditionnement d’appareils que l’on croyait morts. En sept mois, près de 700 appareils remis en état ont été vendus au magasin.

Les vraies raisons du maintien du nucléaire belge

Si le gouvernement se retrouve depuis dix ans dans l’obligation de recourir à la prolongation de réacteurs nucléaires afin de garantir la sécurité d’approvisionnement de la Belgique, c’est parce qu’il n’a pas été en mesure de suffisamment développer les sources alternatives de production d’énergie sur le territoire national.

Pourtant, les déclarations d’intention des différents chefs de gouvernement qui se sont succédé au fédéral depuis 2003 ont toujours été dans le même sens.

Waterloo : gros plan sur la Marine au temps de Napoléon

Intitulée " La Marine sous le Premier Empire ", cette exposition vient de s’ouvrir et restera visible jusqu’au 1er mai. C’est la première expo de la nouvelle équipe mise en place au Musée Wellington, sous l’égide de son président, Jean-François Thonon: "On a réussi à monter cette exposition en un temps record de huit mois, au lieu des deux ans habituels. On a gagné du temps en faisant appel à des collectionneurs privés belges pour 90% des pièces".

Verviers: pourquoi et comment Alexandre Loffet revient au PS et reste échevin

Échevin et bourgmestre faisant fonction de Verviers, Alexandre Loffet était sur un siège éjectable en vertu de l’accord de majorité de juin 2021. En le réintégrant dans ses rangs, le PS joue l’apaisement et l’intérêt général.

Ronny Deila à nouveau positif : “On est sur le bon chemin”

Ces dernières semaines, le discours de Ronny Deila était rarement empreint de positivisme. Ce fut le cas, le 21 décembre au soir de la claque reçue en Coupe à l’Antwerp (3-0). "On traverse une période difficile, il y a trop de choses négatives autour de l’équipe. On doit se rassembler, reconstruire, et retrouver de l’énergie positive", lançait le coach faisant référence à la situation de Nicolas Raskin, mis à l’écart quelques jours auparavant.

La semaine dernière, le T1 norvégien faisait preuve de réalisme en évoquant le mercato hivernal. "On n’a pas d’argent. C’est la réalité actuelle du club."

Entre constatations et mea culpa, Deila revenait également sur le stage à Marbella, là encore en des termes négatifs. "J’ai senti, là-bas, que quelque chose n’allait pas. On a eu une mauvaise période en Espagne. Le focus n’était pas bon."

Quelques jours après avoir évité la défaite face à Saint-Trond (1-1) et avant un déplacement important et périlleux à Seraing, Deila semblait être revenu à de meilleurs sentiments.

Notre sélection de vidéos

Posez-nous vos questions

La prime pour les pellets bientôt disponible

Rencontre avec Valérie Van Den Bergen, miniaturiste