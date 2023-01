Une frégate russe équipée de missiles hypersoniques est passé au large de la Côte belge

La frégate, accompagné par le pétrolier Kama, avait quitté le 4 janvier Severomorsk, la principale base de la flotte russe du Nord, située près de Mourmansk, dans la mer de Barents,

Les deux navires, qui avaient déjà parcouru jeudi plus de 2.000 milles nautiques, ont été suivis par plusieurs marines, dont les garde-côtes norvégiens avec le bâtiment Bergen et la Royal Navy, avec sa frégate de type 23 HMS Portland. Ils sont passés mercredi au large des côtes belges et françaises, dans les eaux internationales.

"Nous les avons effectivement suivis", a indiqué jeudi une source militaire à l'agence Belga; précisant que les bâtiments russes étaient passés à "50-60 km de la Côte", c'est-à-dire en dehors des eaux territoriales, mais dans la Zone économique exclusive (ZEE) belge qui s'étend au large de la Côte

Les militaires qualifient ce genre de mission de routine de "shadowing". La Marine maintient un navire en alerte 24 heures sur 24 pour assurer ces missions de sécurité côtière.

Fin décembre, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé devant un parterre de haut gradés que la frégate Amiral Gorchkov, entrée en service en 2018, serait dotée de nouveaux missiles hypersoniques de croisière Zircon, une arme qui appartient à la nouvelle famille d'armements développés ces dernières années par Moscou et qui "n'ont pas d'équivalent dans le monde", selon le chef du Kremlin. Cette frégate est également équipée des missiles "Kalibr" utilisés en Ukraine.

Selon le ministère russe de la Défense, l'Amiral Gorchkov doit également se rendre en Méditerranée et dans l'océan Indien "pour démontrer la puissance navale de la Russie".