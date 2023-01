Procès des attentats de Bruxelles: les enquêteurs retracent la fuite de "l'homme au chapeau" depuis l'aéroport de Zaventem

Sur les images diffusées devant la cour on voit Mohamed Abrini quitter l'aéroport via un parking et traverser plusieurs routes jusqu'au centre de Zaventem où on l'aperçoit vers 09h15 sans la veste claire qu'il portait à l'aéroport.

Le 28 mars, soit six jours après les attentats, l'analyse des images permet de retrouver sa trace à Schaerbeek, au carrefour entre l'avenue de la Brabançonne et la rue du Noyer, à 09h50. À ce moment-là les enquêteurs le perdent de vue et sont contraints d'analyser les images de toutes les caméras de surveillance environnantes pour le localiser de nouveau alors qu'il se dirige vers la place Rogier via le boulevard Botanique où on perd définitivement sa trace.

Un avis de recherche sera lancé dans les médias mais ne débouchera sur aucune piste. Mohamed Abrini sera finalement arrêté le 8 avril chaussée de Mons alors qu'il se dirige vers le domicile de Hervé Bayingana Muhirwa.

Des recherches seront effectués à Zaventem centre afin de retrouver la veste dont le fuyard s'était débarrassé mais celle-ci ne sera jamais retrouvée. Mohamed Abrini affirmera l'avoir jetée dans une poubelle.

Les frères Farisi et Osama Krayem quittent la salle d'audience

Smail et Ibrahim Farisi ont quitté la salle peu après le début de l'audience, jeudi, au procès des attentats de Bruxelles.

Smail Farisi a dit souffrir d'agoraphobie et se sentir mal, tandis que son frère Ibrahim a invoqué un rendez-vous administratif. Osama Krayem a décidé de retourner au cellulaire.

Smail et Ibrahim Farisi sont les deux seuls accusés à comparaître libres au procès. On leur reproche d'avoir apporté une aide logistique aux terroristes du 22 mars 2016.

"Je ne vais pas bien", a déclaré Smail Farisi après avoir demandé la parole à la présidente. "Je souffre d'agoraphobie depuis un an et demi. Ma santé est vacillante, vachement même."

Il a ajouté avoir été "obligé" de boire deux bières le matin pour venir à son procès. "C'est les médocs ou l'alcool. Le cocktail est fou", a-t-il dit. "Je vais y aller, madame."

Smail Farisi souffre d'alcoolisme depuis plusieurs années, comme l'indique l'acte d'accusation.

"En principe, les accusés assistent aux témoignages", a rétorqué la président de la cour d'assises Laurence Massart. Elle a demandé à la Croix Rouge de venir en aide à Samil Farisi, qui est finalement parti avec les secouristes, ajoutant "merci et désolé".

Le frère de Smail, Ibrahim Farisi, lui a rapidement emboîté le pas, invoquant un rendez-vous au CPAS nécessaire au maintien de son revenu d'intégration sociale.

Enfin, depuis le box des accusés, Osama Krayem a décidé de quitter la salle et de retourner dans le cellulaire, son interprète ajoutant qu'il ne souhaitait pas s'exprimer.

Les autres accusés assistent à l'audience, consacrée jeudi aux premiers devoirs d'enquête liés aux deux explosions survenues à l'aéroport de Zaventem. Les enquêteurs ont débuté l'exposé de leurs découvertes grâce aux données de la téléphonie peu avant 10h00.