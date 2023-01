La fréquentation est mise sous pression par le télétravail, désormais ancré dans les habitudes de nombreux travailleurs. La SNCB comptabilise, en 2022, 82 millions de voyages pour les abonnés domicile-travail, soit une baisse de 15% au regard de l'année 2019. L'entreprise ferroviaire constate cependant un retour à la normale pour ses abonnés domicile-école avec 61 millions de voyageurs.

Pour leurs déplacements de loisirs, les Belges ont opté en masse pour le train l'an dernier, se réjouit la SNCB. Le nombre de voyageurs munis de tickets ou de cartes 10 voyages a dépassé depuis l'été les chiffres d'avant la crise sanitaire, surtout pendant les week-ends et les vacances scolaires. Au total, on note 73 millions de voyageurs occasionnels, ce qui correspond au niveau de 2019.

La SNCB souligne encore que l'achat de tickets se fait de plus en plus par voie numérique puisque l'an dernier, les applications et sites web ont représenté plus d'un tiers des tickets et cartes 10 voyages achetés. Il est vrai aussi que des guichets ont été fermés ces dernières années dans plusieurs gares.

L'entreprise ferroviaire ambitionne d'augmenter de 30%, d'ici 2032, le nombre de ses voyageurs, tant les voyageurs de loisirs que les abonnés domicile-travail et domicile-école. "Ceci en investissant dans des projets garantissant une meilleure ponctualité, un accueil confortable dans les gares et les trains et en proposant une offre de trains attractive, des conditions tarifaires avantageuses et des produits flexibles et accessibles de façon digitale pour un service client efficace et convivial", promet la SNCB.