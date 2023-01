Du neuf dans le classement des meilleures friteries de Belgique: voici le Top 15 de 2022

+ RELIRE | Meilleure friterie belge: on se bouscule et on roule jusqu’à 1h30 pour aller chez "King Snack" à Neufchâteau (vidéo)

8 friteries de la province de Luxembourg dans le Top 15

Les Luxembourgeois n'en demeurent pas moins les plus représentés avec pas moins de 8 fritkots, contre 5 l'an dernier, parmi lesquels les habitués Chez Bryan à Aubange, Le Bon Appétit à Habay, Dewit à Athus et Chez Johanna à Tintigny. Les nouveaux venus sont Chez Mimil de Hamipré, Chez D'Jess de Libramont et Chez Jojo la frite de Virton.

Les Namurois suivent avec trois autres établissements en plus de La baraque à frites de Jambes: Chez Thib à Wierde, Chez Gilbert à Bois de Villers et Lesve ta frite à Lesve.

Le Hainaut en compte deux (Le Soleno à Péruwelz et O'P'tit En-K à Sirault). En province de Liège, il n'y en a plus qu'une seule, Chez Fred à Theux, puisque Chez Lulu à Bierset, N.1 en 2018, sort du classement. Et le Brabant wallon reste le parent pauvre des friteries en Belgique avec, à nouveau, aucun représentant dans ce ranking.

Le Top 15

La baraque à frites de Jambes (province de Namur) King Snack (Neufchâteau, province de Luxembourg) Friterie Chez Bryan (Aubange, province de Luxembourg) Friterie Le Bon appétit (Habay, province de Luxembourg) Friterie Le Soleno (Péruwelz, province du Hainaut) Friterie Dewit (Athus, province de Luxembourg) Friterie Chez Johanna (Tintigny, province de Luxembourg) Friterie Chez Thib (Wierde, Namur) Friterie Chez Fred (Theux, province de Liège) Friterie Chez Mimil (Hamipré, province de Luxembourg) Firterie Chez Gilbert (Bois-de-Villers, province de Namur) Friterie Chez D'Jess (Libramont-Chevigny, province de Luxembourg) Friterie O'P'tit En-K (Sirault, province du Hainaut) Lesve ta frite (Lesve, province de Namur) Chez Jojo la frite (Virton, province de Luxembourg)