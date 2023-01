Dépenses du Parlement wallon: les décisions du nouveau Bureau seront plus transparentes

Le 21 décembre, on assistait en séance plénière à la mise en place d’un Bureau renouvelé à 100%, emmené par un autre socialiste, André Frédéric, et élargi à l’opposition PTB et Les Engagés.

C’est à un autre chantier, celui des inévitables réformes en termes de gouvernance, de transparence, de gestion du personnel du greffe et de contrôle des dépenses parlementaires, que le " conseil d’administration " de l’assemblée wallonne veut s’atteler sans perdre de temps. C’était d’ailleurs en substance le propos d’André Frédéric lors de son entrée en fonction.

Après une première réunion essentiellement technique fin 2022, les désormais 7 députés wallons qui composent ce fameux Bureau sont entrés dans le vif du sujet ce jeudi matin et après-midi.

À l’ordre du jour, entre autres, les rémunérations et les sursalaires des députés. Aucune décision n’a été prise. L’échange a été relativement bref sur ce dossier précis…

Mais la volonté est bien d’avancer sur ce point comme sur les autres, notamment la transparence des décisions prises au sein du Bureau.

Il nous revient à plusieurs sources qu’une procédure sera mise en place prochainement pour que tous les députés puissent consulter les PV des réunions. Et pour que les décisions les plus importantes soient rendues publiques.

Changer le règlement

Du côté du PTB, le député Laszlo Schonbrodt reste prudent. "Mais au moins le débat sur les rémunérations est entamé. Et il y a de la frilosité. Mais on sent que le dossier a un peu mûri", se réjouit-il.

Ce que l’opposition PTB revendique, c’est entre autres la fin du "bonus salarial" qui revient aux députés quand ils occupent une fonction spéciale. Siéger au Bureau, par exemple, rapporte un supplément de rémunération qui tourne autour de 1 000 € bruts. Et de 5 000 € bruts pour le président. "Un député touche déjà de 6 000 à 7 000€ pour travailler. C’est largement suffisant ", insiste Laszlo Schonbrodt.

Mais si ces émoluments, qui ont cours aussi dans les autres assemblées du pays, doivent être revus, ça ne se fera pas au sein du Bureau. Il faut modifier le règlement du Parlement wallon qui définit le montant des rémunérations. Et ça, ce n’est pas du ressort du Bureau. "On va donc proposer de changer ce règlement concernant l’indemnité pour fonction spéciale. Et ça va se faire lors d’un débat public", annonce encore le député PTB, confiant.

Et il faut rappeler que le bonus en question concerne aussi les chefs de groupe, dans chaque parti.

Fin du « 3 services »

Les Engagés souhaitent eux aussi réduire les dépenses de fonctionnement du Bureau, du Parlement et le salaire des députés. Ils en faisaient même une condition à leur entrée au sein de l’organe de décision de l’assemblée wallonne.

Dans la majorité, Écolo s’était déjà prononcé en faveur d’une limitation des rémunérations. La majorité PS, MR et Écolo dans son ensemble, s’est engagée à soutenir un plan de sobriété des dépenses, en bonne intelligence avec l’opposition. Et si tous les problèmes accumulés depuis plusieurs années ne vont certainement pas se régler en quelques jours, le climat est bon et la volonté est bien d’avancer, nous confirme-t-on.

Détail à épingler: la conférence des présidents qui a suivi la première partie des travaux du Bureau n’est plus agrémentée d’un menu trois services. Pour que la question ne se pose plus, il a suffi de décaler les travaux. Aucun repas n’est prévu, ni light, ni lourd. Libre à chacun d’occuper son temps de midi comme il l’entend. Un début, comme on a dit.