Didier Reynders évoque la situation dramatique de l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele: “Tout faire pour aller vers la libération”

”C’est important, que ce soit au niveau belge comme européen, c’est que l’intervention se fasse en direct auprès des autorités iraniennes. La première des préoccupations aujourd’hui, après une condamnation aussi dramatique, c’est évidemment de veiller à des conditions de détention qui soient correctes. Vous avez vu qu’il y avait notamment des condamnations à des peines physiques, des coups de fouet, il faut évidemment éviter que ça ait lieu. J’ai eu l’occasion dans le passé d’être confronté à cette situation, avec l’Arabie saoudite, et nous avions obtenu déjà dans un premier d’arrêter au moins tout comportement de violence physique à l’égard d’un détenu belge. Je crois que c’est la première des démarches et puis de tout faire pour aller vers la libération.”

”Il y a beaucoup de formules évidemment pour aller vers cette libération,” a poursuivi Reynders. “On l’a vu encore récemment. Parfois, ce sont dans des situations dramatiques, des échanges qui peuvent avoir lieu. On en parle pour la Belgique, mais souvenez-vous cette joueuse de basket aux Etats-Unis qui était emprisonnée en Russie et puis, un bon jour on apprend qu’elle revient parce qu’il y a eu un échange avec un trafiquant d’armes détenu aux Etats-Unis.”