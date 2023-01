Deux réacteurs prolongés issus d’un parc nucléaire très diversifié (infographie)

Le risque d’un accord microfissuré

Fumée blanche dans le ciel de Doel et de Tihange. Après des mois de tergiversations et de discussions avec Engie, le gouvernement tient enfin un premier accord pour prolonger de dix ans l’exploitation de Tihange 3 et Doel 4, les réacteurs les plus récents de notre parc nucléaire.