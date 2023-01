”J’ai versé ma petite larme” : Ivan, l’un des coprésentateurs de “The Dancer Belgique”, se confie

Ivan Mutabazi, vous êtes l’un des coprésentateurs de “The Dancer Belgique”. Quel est le principe de l’émission ?

”C’est une émission où des danseurs et des danseuses issus des quatre coins de la Belgique viennent sur une scène transformée en une salle de danse derrière laquelle se trouve un miroir sans tain. Derrière ce miroir, un public de 650 personnes peut via une application voter ou non pour la prestation. Si 75 % de la salle vote pour le ou les candidats, le miroir s’ouvre et les candidats sont qualifiés pour l’étape suivante, avec la sélection des trois coaches qui ont eux aussi un choix dans l’émission. Ils ont l’occasion de faire un mouvement signature pour qualifier une prestation directement pour les demi-finales.”

"Quand la RTBF m'a parlé de cette émission, il fallait que j'en sois d'une manière ou d'une autre. Je voulais même bien nettoyer sur le plateau."

On vous a vu dans “L’Escape show” avec Cathy Immelen. Comment vous êtes-vous retrouvé à la coprésentation de “The Dancer” ?

”Tout simplement, j’ai participé à un casting et j’ai croisé tout ce que je pouvais pour présenter cette émission, parce que c’est un programme que je connais et qui existe notamment en Grande-Bretagne (NDLR : The Dancer Belgique est l’adaptation de The Greatest Dancer de la BBC). Une émission que je regardais et que j’adorais. Je suis d’ailleurs assez fan des présentateurs britanniques. Je me suis dit que j’adorerais faire cela. Quand la RTBF m’a parlé de cette émission, il fallait que j’en sois d’une manière ou d’une autre. Je voulais même bien nettoyer sur le plateau. (Rires.) Plus sérieusement, c’est un truc de fou. Moi, quand j’étais petit, je regardais “la Star Ac” ou encore “Danse avec les stars”. Je me souviens avoir dit à ma mère que je ferais un truc comme cela un jour.”

Le rêve est donc devenu réalité ?

”Oui, clairement. C’était l’un de mes objectifs. Je suis un enfant de la télé et j’ai toujours eu envie de faire de la télé, et de présenter une émission comme celles que je regardais quand j’étais petit. J’ai déjà eu cette occasion-là avec “L’Escape show” où je me suis éclaté. Et pour “The Dancer”, si je l’avais vue en tant que spectateur sans en être, je me serais dit que ce serait dommage. Là, je suis donc hyper heureux. Jamais j’aurais cru que la semaine de mes 25 ans j’aurais l’opportunité de présenter une telle émission sur la première chaîne du pays. J’ai même fait une vidéo pour l’annoncer à mes amis et ils sont devenus aussi fous que moi. Parce qu’ils savent à quel point c’est un truc qui me passionne. Ils savent que je passe des heures devant la télé et que j’adore cela.”

"Avec ma mère, on regarde toutes les émissions de danse possibles et inimaginables dont celles qui ont fait zéro pourcent de part de marché et qu'on adorait."

La prochaine étape, c’est de présenter “The Voice” ?

”The Dancer, c’est déjà fou. (Rires.) En plus, le dispositif est encore plus grand que The Voice. J’adore Maureen Louys, sa présentatrice, donc il ne faudrait pas que je dise oui… (Rires.) Ce qui est encore plus particulier, c’est que ma mère est fan de danse. Elle pratique de la zumba tous les jours. On regarde toutes les émissions de danse possibles et inimaginables dont celles qui ont fait zéro pourcent de part de marché et qu’on adorait.”

"Il y a des moments où on est énervé quand le public ne vote pas pour un candidat pourtant remarquable."

Dans “The Dancer”, on passe du rire aux larmes. Avez-vous vous-même pleuré ?

”Il y a toutes les émotions dans cette émission. On passe du rire aux larmes mais il y a des moments où on est énervé quand le public ne vote pas pour un candidat pourtant remarquable. Je ne suis pas quelqu’un qui pleure facilement et j’étais persuadé que jamais je ne serais pris par l’émotion. Mais on s’est fait avoir plein de fois parce qu’il y avait des gens incroyables. Tout le monde a été très pris par les émotions et moi-même j’ai versé ma petite larme.”

Quelle prestation vous a le plus marquée ?

”Il y a en a plusieurs. J’avais parfois mes chouchous en espérant que tel ou tel candidat allait passer. Et cela m’a même donné envie d’aller les voir dans leur salle de danse et de découvrir leur milieu.”

Auriez-vous pu participer en tant que candidat à “The Dancer Belgique” ?

”Franchement, j’aurais pu mais tout le monde m’aurait dit de ne pas le faire. Et ils auraient eu raison. (Rires.) Non, je danse très mal mais j’aurais adoré. C’est quand même hyper stressant. Le moment où les candidats arrivent sur la scène et qui se mettent en position, attendent la musique et qu’ils dansent derrière un miroir, c’est stressant et je ne sais pas si j’aurais su tenir ce stress. Surtout qu’ils sont seuls devant un miroir. On ne voit même pas les caméras dans la salle.”

"Petit, je suivais des cours de danse. J'ai même gagné trois fois le tournoi inter-école. Et cette émission m'a donné envie de reprendre des cours."

Vous verra-t-on danser dans l’émission ?

”Je ne sais pas si la production a gardé les images. (Rires.) En principe, on me verra danser lors des auditions. Je me suis donné à fond. J’avais demandé à un des chorégraphes de me donner quelques pas. On verra si je danse au cours des demi-finales voire de la finale. Petit, en tout cas, je suivais des cours de danse et j’ai gagné trois fois le tournoi interécole. Et cette émission m’a donné envie de reprendre des cours. Surtout que j’ai décidé de reprendre une activité sportive dans le cadre de mes bonnes résolutions. Alors, pourquoi ne pas apprendre la danse ?”