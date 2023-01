Prolongation du nucléaire: les négociations entre le gouvernement fédéral et Engie se poursuivent

Les négociations entre le gouvernement fédéral et le groupe énergétique français Engie se poursuivaient vendredi dans la plus grande discrétion, avec encore et toujours comme objectif de trouver un accord sur la prolongation de 10 ans de la durée de vie des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, Tihange 3 et Doel 4.