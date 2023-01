Les communes wallonnes passent à l’éclairage LED mais pas toutes à la même vitesse (carte)

Au-delà de cette mesure qui est prévue jusqu’en mars, les gestionnaires du réseau d’éclairage public s’activent depuis 2020 à remplacer les lampes actuelles par des LED. En réalité, le travail de remplacement a déjà commencé quelques années plutôt. En 2012, 0,1% du parc total des communes en Wallonie était composé de LED, fin 2021, ce nombre était déjà passé à 27,3%.

Éclairage public: plus de 37.000 lampes superflues dans les communes en Wallonie

Dix communes déjà éclairées uniquement avec des LED en Wallonie

Sur base des chiffres que nous avons collecté auprès des différents gestionnaires, début 2022, 4 lampadaires sur 10 fonctionnent désormais au LED, pour l’ensemble de toutes les communes en Wallonie. Pratiquement toutes les communes wallonnes ont déjà leurs premières lumières LED en fonctionnement. L’éclairage public de 10 communes wallonnes est même déjà entièrement passé au LED. Il s’agit de Blégny, Burdinne, Crisnée, Donceel, Héron, Lincent, Marchin, Nandrin, Pepinster et Remicourt. Toutes situées en province de Liège et hormis pour Lincent, l’éclairage de ces communes est du ressort de Resa.

Nous avons voulu être plus ambitieux que ce que la Wallonie nous imposait

“Le renouvellement total de notre parc d’éclairage public sera bouclé en 2025, soit 4 ans avant la date butoir imposée par la Wallonie. En effet, nous avons voulu être plus ambitieux que ce que la Wallonie nous imposait en termes d’échéance de déploiement. Si la Wallonie impose aux grds de déployer le LED dans les communes en 10 ans, notre conseil d’administration avait d’emblée fait le choix d’un déploiement en 6 ans, pour les économies substantielles que cela représentait sur la facture de nos communes affiliées mais aussi, puisque cette décision a été prise in tempore non suspecto, bien avant que la guerre en Ukraine n’éclate et que les prix de l’énergie ne s’envolent, pour les économies en termes d’émissions de CO2 qu’une telle accélération représente pour la planète et les générations futures”, précise Charlotte Quevodo, attachée de presse de Resa.

Si le chantier de renouvellement est bien avancé, dans de nombreuses communes, l’apparition des points blancs pour éclairer trottoirs et chaussées est irrégulière. Le nombre de LED placées est très variable allant de 100 à 0%, comme vous pouvez le découvrir sur notre carte ci-dessous. Vous pouvez voir l'évolution prévue au fil des prochaines année en actionnant la ligne du temps en haut de la carte :

À noter, que pour la commune d'Amblève, à la demande de la commune, les travaux d'Ores ne débuteront qu'en 2025.

“Au niveau méthodologique, nous avons phasé nos remplacements en fonction d’un classement des luminaires les plus énergivores ; nous avons donc remplacé en priorité les vieilles armatures les plus énergivores (ce qui explique par exemple le fait que certaines communes ont un déploiement plus tardif car ce sont celles qui ont les luminaires les moins énergivores (parmi les anciens luminaires non-LED).

Quel gain pour les communes ?

Ores estime que le passage au LED permettra à terme une diminution de 70% de la consommation d’électricité dédiée. Sur son site internet qui permet aux habitants de suivre l’avancée du remplacement par des LED, le gestionnaire du réseau donne un exemple assez concret: Dans une commune « moyenne », on comptait à peu près 2.230 lampadaires en 2017. Ils consomment 925.000 kWh par an. D’ici 2030, ils seront équipés par des LED. Il y en aura 2.380 (par l’accroissement naturel du parc -lotissements, extensions de voirie, etc.). Plus nombreux donc et pourtant, ils ne devraient consommer que 320.000 kWh par an. Une sacrée différence qui devrait permettre une économie moyenne d’énergie de 605.000 kWh.

Une économie en KWh qui n'empêchera pas les communes de devoir mettre la main au portefeuille, vu les prix de l'énergie. À Ouffet, petite commune du Condroz liégeois, même si près de 50% des 688 points lumineux sont déjà passés, la facture de l’éclairage public va plus que doubler.