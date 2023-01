Selon le gestionnaire du réseau haute tension, la consommation électrique a été inférieure à la moyenne sur cinq ans et comparable à celle qui prévalait lors de la pandémie de Covid-19.

”Les prix élevés liés au contexte international actuel poussent les consommateurs à réduire leur consommation”, constate Elia. Mais outre les prix, la météo, particulièrement douce pour la saison, influence également la consommation.

En octobre, novembre et décembre, la consommation d’électricité en Belgique a été inférieure de 8 % à la moyenne des cinq dernières années. Cette baisse a été la plus forte en novembre (-11 %). Entre janvier et septembre, le recul s’est élevé à 2 %.

La production électrique d’origine renouvelable a de nouveau battu des records

La production électrique d’origine renouvelable a de nouveau battu des records en 2022, sur fond d’augmentation progressive des capacités installées d’éolien terrestre (+14 %) et d’énergie solaire (+35 %), selon des chiffres publiés ce vendredi par Elia. L’éolien en mer est, lui, resté stable : aucune augmentation de la capacité de production des parcs éoliens en mer n’est prévue avant 2027-2028.

La production d’origine éolienne et photovoltaïque a atteint 17,4 TWh (térawattheure), contre 15,2 TWh en 2021.

L’éolien en mer représentait l’an dernier 7,5 % du mix de production électrique (contre 7,3 % en 2021), l’éolien terrestre 5 % (4,3 % en 2021) et le solaire 7,3 % (contre 5,1 %). Ensemble, ces sources d’énergies renouvelables totalisent 19,8 % du mix électrique, contre 16,7 % en 2021.

L’an dernier, le nucléaire, dont la disponibilité a encore été grande malgré la fermeture définitive de la centrale Doel 3 fin septembre 2022, est resté la première source d’électricité en Belgique, avec 47,3 % du mix électrique (contre 52,2 % en 2021). Le nucléaire est suivi par le gaz (26,9 % contre 24,7 % en 2021).